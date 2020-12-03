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Рада восстановила пятилетний срок пребывания на должности руководителя САП

Рада восстановила пятилетний срок пребывания на должности руководителя САП

Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает положение о пятилетнем сроке пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Соответствующий законопроект №4227 в целом поддержали 289 народных депутатов.

Так, законопроектом восстановлено положение, которым предусмотрено, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения внесены в абзац 4 п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Принятие данного законопроекта позволит избирать нового руководителя САП в соответствии с общими положениями и на срок, предусмотренный законом "О прокуратуре".

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Джерело:  Интерфакс-Украина
закон (1481) керівництво (216)


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