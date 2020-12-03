Швейцария выделит $1,6 миллиона на создание производства аппаратов ИВЛ в Украине

Украина и Швейцария подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран для реализации проекта "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19" - проект фаза I".

Документ 3 декабря подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и посол Швейцарии в Украине и Молдове Клод Вильд, передает пресс-служба правительства.

Подписание меморандума позволит привлечь грант в размере до 1,5 млн швейцарских франков (более $1,6 млн) для строительства производственной линии по выпуску аппаратов вентиляции легких в Хмельницком.

Аппараты были разработаны Швейцарским федеральным технологическим институтом в г. Цюрих.

Производство развернется на базе госпредприятия "Новатор", которое входит в состав ГК "Укроборонпром" и является сертифицированным производителем медицинского оборудования в Украине.