На счетах Минздрава скопилось больше 20 миллиардов, – Минфин

По состоянию на 1 декабря 2020 года на счетах Министерства здравоохранения находится 20,9 млрд грн, которые не используются.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев, передает пресс-служба министерства.

По словам замминистра, это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств.

Кроме того, по оперативным данным, по состоянию на 1 октября 2020 года остатки средств на счетах 2 220 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, составляли более 10 млрд гривен.

В частности, в 4 учреждениях здравоохранения остатки на счетах превышали 100 млн грн:

Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Львовская обл.) – 144,3 млн грн;

Городская клиническая больница №4 Днепровского городского совета (Днепропетровская обл.) – 134,5 млн грн;

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Харьковская обл.) – 122,8 млн грн;

Северодонецкая городская многопрофильная больница (Луганская обл.) – 105,7 млн гривен.

Кроме того, у 14 учреждений остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн. Итого сумма остатков на счетах этих учреждений составила 948,28 млн грн.

При этом почти половина учреждений здравоохранения (1012 заведений) имели остатки средств на счетах в размере от 1 до 10 млн грн. Общая сумма остатков на счетах этих учреждений составила 3 ​,8 млрд грн.

По мнению Минфина, это может свидетельствовать о неэффективном использовании бюджетных средств в сфере здравоохранения.

"Минфин призывает к максимально эффективному использованию средств. Каждая гривня бюджетных средств должен работать в интересах граждан в максимально эффективным способом", – отметил Ермолычев.