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На счетах Минздрава скопилось больше 20 миллиардов, – Минфин

На счетах Минздрава скопилось больше 20 миллиардов, – Минфин

По состоянию на 1 декабря 2020 года на счетах Министерства здравоохранения находится 20,9 млрд грн, которые не используются.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев, передает пресс-служба министерства.

По словам замминистра, это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств.

Кроме того, по оперативным данным, по состоянию на 1 октября 2020 года остатки средств на счетах 2 220 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, составляли более 10 млрд гривен.

В частности, в 4 учреждениях здравоохранения остатки на счетах превышали 100 млн грн:

  • Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Львовская обл.) – 144,3 млн грн;
  • Городская клиническая больница №4 Днепровского городского совета (Днепропетровская обл.) – 134,5 млн грн;
  • Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Харьковская обл.) – 122,8 млн грн;
  • Северодонецкая городская многопрофильная больница (Луганская обл.) – 105,7 млн гривен.

Кроме того, у 14 учреждений остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн. Итого сумма остатков на счетах этих учреждений составила 948,28 млн грн.

При этом почти половина учреждений здравоохранения (1012 заведений) имели остатки средств на счетах в размере от 1 до 10 млн грн. Общая сумма остатков на счетах этих учреждений составила 3 ​,8 млрд грн.

По мнению Минфина, это может свидетельствовать о неэффективном использовании бюджетных средств в сфере здравоохранения.

"Минфин призывает к максимально эффективному использованию средств. Каждая гривня бюджетных средств должен работать в интересах граждан в максимально эффективным способом", – отметил Ермолычев.

Автор: 

держбюджет (1568) медицина (615) МОЗ (1441) Мінфін (2928)


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Топ коментарі
+4
деньги есть, а кысню на всех больных не хватает, даже после растрат на увеличение зарплат медикам..
что с вами не так, министр, премьер и правительство?
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03.12.2020 18:31
+3
Здувся пан Степанов. Кишка тонка.
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03.12.2020 18:36
+3
Не только минздрав, вся нынешняя власть некомпетентна и неэффективна.
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03.12.2020 20:39
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А ему некогда работать ,ему бы попиарится в тв ,по свистеть на прессконференции ,он же конь или мерин ,а их на переправе не меняют
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03.12.2020 18:29 Відповісти
деньги есть, а кысню на всех больных не хватает, даже после растрат на увеличение зарплат медикам..
что с вами не так, министр, премьер и правительство?
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03.12.2020 18:31 Відповісти
Здувся пан Степанов. Кишка тонка.
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03.12.2020 18:36 Відповісти
наоборот- все под контролем...
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03.12.2020 21:57 Відповісти
Министерство не Здравоохранения, а Здоровьятеряния
Куда же коня Степанова уволнять, если он сколько бабла прокручивает.
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03.12.2020 19:11 Відповісти
коли при владі ідіоти стає реально страшно..
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03.12.2020 19:32 Відповісти
на твоих личных счетах может и скопилось а лечение люди сами спонсируют...
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03.12.2020 19:59 Відповісти
опять это .....йло радуеться что нихрена не делает. скоро 2021. бабки уйдут в казначейство и далее по схеме. подозреваю что эта показуха только для того чтоб показать бурную деятельность а потом пустить ну в дорогу например, тем более что цена на 1 км дороги выросли на 91% по сравнению с 2019. почему то.
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03.12.2020 20:02 Відповісти
пусть будут те мильярды. пандемия будет ещё год минимум.
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03.12.2020 20:38 Відповісти
Не только минздрав, вся нынешняя власть некомпетентна и неэффективна.
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03.12.2020 20:39 Відповісти
Т.е, как ни волали ПЕСы, а деньги на медицину выделяются. Сейчас проблема именно в медицинском персонале. А вот кто разогнал санитарно-эпидемиологическую службу и закрыл 300+ больниц, включая инфекционные и туберкулезные? Неужели сывочолый мародер?
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03.12.2020 20:57 Відповісти
А неужели не оно?
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04.12.2020 08:11 Відповісти
Лівер ти. Останній робочий день "санитарно-эпидемиологическую службу" був ще за часів овоча.

Із рештую аргументів в тебе такі ж проблеми. Одні фейкові вкиди.
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04.12.2020 11:28 Відповісти
Порохоботы врут всегда
===Государственная СЭС была ликвидирована 29 марта 2017 года. Тогда посчитали, что дальнейшее ее существование нецелесообразно.===«За последние пять лет украинская СЭС была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучивают их», - пожаловался Степанов.===
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04.12.2020 11:55 Відповісти
ЛІверу останній робочий день (28 грудня 2012 року) та ліквідування структури яка через прийняті попередниками закони вже не працювала і існувала тільки на документах це різні речі. ЩЕ з 2014 року її функції були покладені на Держпродспоживслужбу.

І що з такими як ти робити. Тільки на лівер.
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04.12.2020 22:39 Відповісти
так не нашли кто и на что откатами возьмется выполнять- освоить.... - не так все просто- много разных пильнует,.....
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03.12.2020 21:55 Відповісти
Почему это не удивляет?Он всю свою трудовую жизнь так трудился.Врач,который ни секунды не работал врачем. Всю жизнь "зицпредседатель".После Михо поставили рулить одесской областью - началось тоже,что сейчас в минздраве.Был уволен не за оппозиционность,а ЗА БЕСТОЛКОВОСТЬ.
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04.12.2020 07:50 Відповісти
"По состоянию на 1 декабря 2020 года на счетах Министерства здравоохранения находится 20,9 млрд грн, которые не используются." - это на дороги припасено.
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04.12.2020 10:32 Відповісти
Ты неграмотный? На счетах Министерства здравоохранения
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04.12.2020 11:26 Відповісти
У него болтаются деньги, он не знает что с этим делать. И он всем об этом сообщает. Какой то вредитель, импотент и дурак, а не министр
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04.12.2020 12:25 Відповісти
Но Степанов криком кричит что нет денег купить все необходимые медикаменты для бесплатного лечения больных ковид!!!!! Поэтому, говорит Степанов, больные будут за свои покупать. Нет денег купить кислород. Нет денег разместить больных в коридорах. Что это за хрень?
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04.12.2020 16:31 Відповісти

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