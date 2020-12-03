Авиационная отрасль сможет достичь половины докризисных объемов через год, – Криклий

Состояние авиационной отрасли в Украине может возобновиться на 50% по сравнению с показателями работы сферы за 2019 год.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время инфраструктурного день в "Европейской бизнес-ассоциации", отвечая на вопрос о перспективах восстановления полномасштабной работы авиаотрасли, передает Укринформ.

"Я думаю, что к концу следующего года мы сможем восстановиться, если не будет очередных волн турбулентности, то где-то на 50% от 2019 года. Сейчас у нас меньше 30% восстановления, где 27-28% восстановления до 2019 года", – сказал Криклий.

Напомним, 5 июня этого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня – международное, которые были временно остановлены в рамках карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

Пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году составил 24,34 млн человек, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. Украинскими авиакомпаниями в 2019 году выполнено 102,6 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%).