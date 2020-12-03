Кабмин утвердил перечень платных услуг для учреждений культуры

Кабинет министров на заседании 2 декабря утвердил перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Кабмин поддержал предложение МКИП по осуществлению уставной деятельности учреждений культуры и непризнанию этого арендой. А значит, отныне они смогут тратить 100% заработанных средств на развитие и укрепление собственной материально-технической базы", – прокомментировал глава министерства Александр Ткаченко.

Принятие документа позволяет урегулировать вопросы пользования имуществом государственных и коммунальных учреждений культуры при предоставлении ими платных услуг с положениями закона "Об аренде государственного и коммунального имущества".

В перечень услуг вошли, в частности: