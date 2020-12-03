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Кабмин утвердил перечень платных услуг для учреждений культуры

Кабмин утвердил перечень платных услуг для учреждений культуры

Кабинет министров на заседании 2 декабря утвердил перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Кабмин поддержал предложение МКИП по осуществлению уставной деятельности учреждений культуры и непризнанию этого арендой. А значит, отныне они смогут тратить 100% заработанных средств на развитие и укрепление собственной материально-технической базы", – прокомментировал глава министерства Александр Ткаченко.

Принятие документа позволяет урегулировать вопросы пользования имуществом государственных и коммунальных учреждений культуры при предоставлении ими платных услуг с положениями закона "Об аренде государственного и коммунального имущества".

В перечень услуг вошли, в частности:

  • подготовка и проведение тематических, театрально-концертных, игровых, зрелищно-спортивных, научно-методических, методических, литературно-художественных, обрядовых, культурно-оздоровительных и других мероприятий и программ;
  • проведение конкурсов, карнавалов, фестивалей, спектаклей, театральных и музыкальных постановок, концертов артистических групп, труп, оркестров, выставок-продаж произведений профессионального и любительского искусства, литературы и тому подобное.

Автор: 

Кабмін (7742) культура (40) Міністерство культури (132) Ткаченко Олександр (51)


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...конкурсов групп, труП...(в имножині буде труПІВ). Що курите, цензори?
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03.12.2020 21:32 Відповісти

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