Кабмин утвердил перечень платных услуг для учреждений культуры
Кабинет министров на заседании 2 декабря утвердил перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Кабмин поддержал предложение МКИП по осуществлению уставной деятельности учреждений культуры и непризнанию этого арендой. А значит, отныне они смогут тратить 100% заработанных средств на развитие и укрепление собственной материально-технической базы", – прокомментировал глава министерства Александр Ткаченко.
Принятие документа позволяет урегулировать вопросы пользования имуществом государственных и коммунальных учреждений культуры при предоставлении ими платных услуг с положениями закона "Об аренде государственного и коммунального имущества".
В перечень услуг вошли, в частности:
- подготовка и проведение тематических, театрально-концертных, игровых, зрелищно-спортивных, научно-методических, методических, литературно-художественных, обрядовых, культурно-оздоровительных и других мероприятий и программ;
- проведение конкурсов, карнавалов, фестивалей, спектаклей, театральных и музыкальных постановок, концертов артистических групп, труп, оркестров, выставок-продаж произведений профессионального и любительского искусства, литературы и тому подобное.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль