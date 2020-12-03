Акционеры увеличили капитал банка "Львов" на 270 миллионов

Акционеры "АКБ "Львов" увеличили размер его уставного капитала на 270 млн грн путем дополнительной эмиссии акций.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров банка 1 декабря, передает FinClub.

После этого размер капитала банка "Львов" составляет 438,41 млн грн.

Банк "Львов" также планирует увеличить капитал еще на 270 млн грн – до 708,4 млн грн.

Как сообщалось, в 2018 году швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG приобрела мажоритарный пакет акций банка "Львов" в размере 51%.

Другим крупнейшим акционерами банка на начало года являлся Маргиер Петурсон (Margier Peturson) – 48,93%.

Согласно информации на сайте Нацбанка Украины на начало этого года, более 60% акций ResponsAbility Participations AG принадлежит швейцарским финансовым учреждениям, в том числе Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Baumann&Cie, Pensionskasse der F.Hoffmann-La Roche AG, PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie, Nest Sammelstiftung, 19,23% – германской KfW Bankengruppe, остальное – частным инвесторам, менеджменту и сотрудникам компании.

ResponsAbility Participations специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки.

Банк "Львов" зарегистрирован в 1991 года.