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Акционеры увеличили капитал банка "Львов" на 270 миллионов

Акционеры увеличили капитал банка

Акционеры "АКБ "Львов" увеличили размер его уставного капитала на 270 млн грн путем дополнительной эмиссии акций.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров банка 1 декабря, передает FinClub.

После этого размер капитала банка "Львов" составляет 438,41 млн грн.

Банк "Львов" также планирует увеличить капитал еще на 270 млн грн – до 708,4 млн грн.

Как сообщалось, в 2018 году швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG приобрела мажоритарный пакет акций банка "Львов" в размере 51%.

Другим крупнейшим акционерами банка на начало года являлся Маргиер Петурсон (Margier Peturson) – 48,93%.

Согласно информации на сайте Нацбанка Украины на начало этого года, более 60% акций ResponsAbility Participations AG принадлежит швейцарским финансовым учреждениям, в том числе Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Baumann&Cie, Pensionskasse der F.Hoffmann-La Roche AG, PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie, Nest Sammelstiftung, 19,23% – германской KfW Bankengruppe, остальное – частным инвесторам, менеджменту и сотрудникам компании.

ResponsAbility Participations специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки.

Банк "Львов" зарегистрирован в 1991 года.

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Джерело:  FinClub
банки (6951) Львів (844) докапіталізація (226)


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04.12.2020 19:29 Відповісти

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