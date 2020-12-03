Объем услуг финансовых компаний вырос в 1,3 раза. ИНФОГРАФИКА

Объем финансовых услуг, предоставленных финансовыми компаниями в третьем квартале 2020 года, вырос в 1,3 раза – до 187,87 млрд грн.

Об этом свидетельствует обнародованный на сайте Национального банка Украины обзор небанковского финансового сектора.

Согласно обзору, за июль-сентябрь 2020 года объемы займов выросли в 2 раза – до 23,37 млрд грн, торговля валютными ценностями – в 1,7 раза, до 56,5 млрд грн, а объемы лизинга – в 1,9 раза, до 756,1 млн грн, в то время как объем услуг факторинга сократился на 7,4%, до 19,46 млрд грн, а объем предоставления гарантий и поручительств – на 26,8%, до 507,6 млн грн.

Согласно документу, активы финкомпаний за январь-сентябрь 2020 года выросли на 8,1% – до 186,94 млрд грн.

По данным НБУ, собственный капитал за третий квартал сократился на 14% – до 31,21 млрд грн.

Отмечается, что по состоянию на конец сентября в Украине было зарегистрировано 1025 финкомпаний, из которых 160 не вело деятельности по предоставлению финансовых услуг в третьем квартале, а 56 (без учета тех, что зарегистрированы на временно оккупированных территориях) – не подали отчетность в НБУ за указанный отчетный период.