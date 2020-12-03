Нацбанк выступил против снижения комиссий за безналичные платежи до уровня ЕС
Национальный банк Украины (НБУ) выступает категорически против введения государственного регулирования стоимости комиссий за эквайринг и интерчейндж.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам круглого стола, посвященного обсуждению законопроектов №4178 и №4178-1.
По мнению НБУ, снижение комиссий за проведение безналичных операций негативно повлияет на развитие pos-терминальной сети, а также может привести к увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан.
"Сейчас Украина на этапе активного развития платежной инфраструктуры. Покрытие pos-терминальной сети у нас почти вдвое меньше, чем в странах Европы. Всего около 8 pos-терминалов на 1 тыс. населения. А при резком не рыночном снижении межбанковских комиссий развитие платежной инфраструктуры может остановиться. Ведь закупка и дальнейшее обслуживание терминалов в Украине осуществляется, в частности, за счет интерчейнджа", – отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
По его словам, снижение комиссий также может привести к исчезновении бесплатных платежных карточек, поскольку для простого гражданина карточку бесплатной делают банки за счет межбанковские комиссии.
Кроме того, снижение комиссий может привести к отказу банков от развития мотивационных мероприятий для владельцев карточек (кэшбек, программы лояльности, акции, скидки).
Согласно законопроекту №4178, размер интерчейнджа предлагается постепенно снизить до 1% от суммы транзакции с 2021 года с дальнейшим снижением до 0,3% в 2022 году.
Авторы законопроекта считают завышенными тарифы комиссионного вознаграждения за эквайринг услуги для предприятий Украины. Например, для крупных предприятий комиссия составляет от 1,7% с каждой транзакции с помощью платежной карточки, а для малых и средних предприятий – от 2% до 3%. В то же время во всех странах ЕС размер ставок комиссии ограничен на законодательном уровне и составляет не более 0,2% по дебетовым картам и 0,3% по кредитным картам от каждой транзакции проведенной с их помощью.
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Последние несколько лет коммуналку оплачиваю через Приват24, а вчера понадобилось заплатить по квитанции, в кассе. Это просто жесть - через Приват 24 - 2 грн комиссия, в кассе - 15 грн.
2. Сравни долгосрочную стадильность гривни и злотого.
что вы за чушь пишите
Позже 200 перевёл назад.Сняли 1гр.
пи..ц
номінал ВВП майже близький, але у нас в тіні до 40-60% економіки, а там думаю набагато менше.
в принципі може вони і не так щоб високо але все одно у більшості рейтингах вище нас. Та і по заробітчанам, де їх більше угорців в Україні чи українців в Угорщині?
Нагадаю що у нас значна частка в тіні.
Про заробітчан зовсім ні до чого. В USA наших заробітчан менше ніж в Угорщині - і про що це говорить? Що Угорщина розвинутіша ніж Штати?
Взагалі пораду "А якщо ви не в курсі то краще мовчіть" надайте собі та сумлінно виконуйте, якщо сами вважаєте її доречною
Цитата: "от в Угорщині ... економіка на порядок вище від нашої".
рай. Доведіть це. Зможете?
аж 7 %
Знакомый в Германии пару лет назад взял приличный кредит под 0.9% годовых. И то говорит - это дорого, можно было дешевле - 0.7%, но без возможности досрочного погашения. И это все - никаких дополнительных поборов.
Потому что через кассу он еще, например, за инкассацию заплатит.
но, иногда картой - означает что продажа будет идти "по-белому", тогда продавец включает в стоимость налоги, которые не платит при оплате наликом "по-черному"
тогда да, понятно почему дороже.