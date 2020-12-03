БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 822 52

Нацбанк выступил против снижения комиссий за безналичные платежи до уровня ЕС

Нацбанк выступил против снижения комиссий за безналичные платежи до уровня ЕС

Национальный банк Украины (НБУ) выступает категорически против введения государственного регулирования стоимости комиссий за эквайринг и интерчейндж.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам круглого стола, посвященного обсуждению законопроектов №4178 и №4178-1.

По мнению НБУ, снижение комиссий за проведение безналичных операций негативно повлияет на развитие pos-терминальной сети, а также может привести к увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан.

"Сейчас Украина на этапе активного развития платежной инфраструктуры. Покрытие pos-терминальной сети у нас почти вдвое меньше, чем в странах Европы. Всего около 8 pos-терминалов на 1 тыс. населения. А при резком не рыночном снижении межбанковских комиссий развитие платежной инфраструктуры может остановиться. Ведь закупка и дальнейшее обслуживание терминалов в Украине осуществляется, в частности, за счет интерчейнджа", – отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, снижение комиссий также может привести к исчезновении бесплатных платежных карточек, поскольку для простого гражданина карточку бесплатной делают банки за счет межбанковские комиссии.

Кроме того, снижение комиссий может привести к отказу банков от развития мотивационных мероприятий для владельцев карточек (кэшбек, программы лояльности, акции, скидки).

Согласно законопроекту №4178, размер интерчейнджа предлагается постепенно снизить до 1% от суммы транзакции с 2021 года с дальнейшим снижением до 0,3% в 2022 году.

Авторы законопроекта считают завышенными тарифы комиссионного вознаграждения за эквайринг услуги для предприятий Украины. Например, для крупных предприятий комиссия составляет от 1,7% с каждой транзакции с помощью платежной карточки, а для малых и средних предприятий – от 2% до 3%. В то же время во всех странах ЕС размер ставок комиссии ограничен на законодательном уровне и составляет не более 0,2% по дебетовым картам и 0,3% по кредитным картам от каждой транзакции проведенной с их помощью.

Автор: 

банки (6951) НБУ (9265) карта (227) платіжні системи (380) платежі (323)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+11
зато у нас в Украине Президент умеет членом на рояле играть ....
показати весь коментар
03.12.2020 22:16
+9
А этот ублюдошный НБУ не может сказать, почему даже потребительские кредиты в той же Польше не выше 6-7 процентов годовых, а в Украине 42%, а часто со скрытыми платежами и комиссиями и все 60? Или свора негодяев НБУ с окладами в сотни тысяч грн кредитами не пользуется?
показати весь коментар
03.12.2020 23:09
+8
С этими комиссиями совсем обнаглели.
Последние несколько лет коммуналку оплачиваю через Приват24, а вчера понадобилось заплатить по квитанции, в кассе. Это просто жесть - через Приват 24 - 2 грн комиссия, в кассе - 15 грн.
показати весь коментар
03.12.2020 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С этими комиссиями совсем обнаглели.
Последние несколько лет коммуналку оплачиваю через Приват24, а вчера понадобилось заплатить по квитанции, в кассе. Это просто жесть - через Приват 24 - 2 грн комиссия, в кассе - 15 грн.
показати весь коментар
03.12.2020 18:59 Відповісти
и в чем проблема? плати и дальше через приват24
показати весь коментар
03.12.2020 19:59 Відповісти
зато у нас в Украине Президент умеет членом на рояле играть ....
показати весь коментар
03.12.2020 22:16 Відповісти
Дык, это же твоя мамка виновата, что твой президент не белом доме сидит!
показати весь коментар
04.12.2020 08:24 Відповісти
І головне не поспориш, що наклеп...
показати весь коментар
04.12.2020 09:13 Відповісти
Беда то в нём, а в том что Ваша больная фантазия в больной головушке такое выдумала. Никто так и не смог доказать что играли членом. Может у тебя есть доказательство?
показати весь коментар
04.12.2020 15:39 Відповісти
Выходит, он даже членом на рояле не играл? Ну совсем беда, последнюю гордость отняли...
показати весь коментар
18.05.2021 15:52 Відповісти
А этот ублюдошный НБУ не может сказать, почему даже потребительские кредиты в той же Польше не выше 6-7 процентов годовых, а в Украине 42%, а часто со скрытыми платежами и комиссиями и все 60? Или свора негодяев НБУ с окладами в сотни тысяч грн кредитами не пользуется?
показати весь коментар
03.12.2020 23:09 Відповісти
1. Потребкредитов в Польше 6-7% - практически нет. В основном около 18%.
2. Сравни долгосрочную стадильность гривни и злотого.
показати весь коментар
04.12.2020 11:30 Відповісти
ну то что стадо понятно
показати весь коментар
04.12.2020 15:40 Відповісти
Конечно берут кредиты или по ставке рефинанса, под 6%, или через подставных предпринимателей по гос.програме под 5%, затем покупают ОВГЗ или кладут на депозит под 11%, вот такой у их с Мин.фином бизнес, а кредит ниже 11% уже не будет, так как на рынке по 11%, естественно за народные деньги все скупает Мин.фин., а так как в Украине монополия в финансах, как и во многих базовых отраслях то аппетиты ростут и НБУ в этом сами заинтересованы, потому как играют на курсе и на % ставке, и не кто не знает какой курс будет завтра, знают только НБУ и крупные спекулянты,то о низких кредитах типа валютных депозитов 2,5%+1% банковская маржа, можно забыть, а кредит выходит под 20%, вот так они делают свой "бизнес" за народные деньги ни прилагая усилий и не производя ни какой продукции,товаров и услуг, тоесть реального ВВП, а только инфляцию увеличивают, и уничтожают экономику , а с позволения сказать министр.финансов, потому, что он ни какой ни министр, а бездарь, статист и вредитель, нам на ТВ, впаривает, что денег нет на образование и медицину, так от куда они появятся, когда ставка депозита в твердой от 1-2%, а по ОВГЗ от 11-18 и МВФ,Мин.фин. и НБУ почему то не волнует, что при стабильном курсе, Украина выплачиват в среднем 13% в твердой валюте, когда спойно могла платить 3%, а на суммедолга 85 миллрд. $, переплати с бюджета равны 8,5 миллрд. $ в год.Вот Зеленский и свора грабителей , а значит убийц народа, отнимая у его последнее, говорят, что на образования и медицину, даже на Армию денег в бюджете не выделем, потому, что не хватает, только ещес МВД , суды и прокуратура и сами получат увеличение, остальным с налогов, денег нет.
показати весь коментар
04.12.2020 16:30 Відповісти
Это называется заградительная комиссия. Чтобы бабки с коронавирусом не толпились 20-го числа с платежками у касс, блокируя работу отделения.
показати весь коментар
04.12.2020 00:10 Відповісти
Так они под отделениями Укрпочты толпами сидят с утра до ночи, причем не только бабки, а и достаточно молодые люди. Этих людей не исправить.
показати весь коментар
18.05.2021 15:57 Відповісти
это вообще не та комиссия, не в ту степь мимо

что вы за чушь пишите
показати весь коментар
04.12.2020 00:53 Відповісти
У банков есть для людей много комиссий, разнообразных, на все случаи жизни.
показати весь коментар
04.12.2020 06:06 Відповісти
Много где есть комиссии. Есть следственная комиссия, например. Давайте и их сюда
показати весь коментар
04.12.2020 21:05 Відповісти
Я перевёл со своей платежной карты на виртуальную 400 гр. - без комиссии.
Позже 200 перевёл назад.Сняли 1гр.
пи..ц
показати весь коментар
04.12.2020 02:34 Відповісти
Если у вас Приват, то любой перевод на "карту для выплат" 0,5% от суммы.
показати весь коментар
18.05.2021 16:00 Відповісти
Блін приберіть 80-90 банків з ринку, чому в Європі, от в Угорщині десь близько десяти банків у країні, так там економіка на порядок вище від нашої. І це куди бідна країна в порівнянні з Чехією, Польщею та Словаччиною чи навіть Прибалтикою, яка вище за економікою вищепереліченних! То що у нас не так? Банківська система ніяка, відсотки захмарні по решті питаннях так само... Одним словом корупція.
показати весь коментар
03.12.2020 20:51 Відповісти
Це з яких таких див економика Угорщини на порядок вище ніж наша?
номінал ВВП майже близький, але у нас в тіні до 40-60% економіки, а там думаю набагато менше.
показати весь коментар
04.12.2020 00:58 Відповісти
по ВВП погляньте та і іншим показникам. І на останок наших там на заробітках трохи менше від тієї кількості що є в Словаччині і навіть Прибалтиці. А якщо ви не в курсі то краще мовчіть
показати весь коментар
04.12.2020 07:46 Відповісти
викладайте ВВП, почнемо з номінального. Чекаю від того хто в курсі!
показати весь коментар
04.12.2020 21:03 Відповісти
https://ua.112.ua/mnenie/yak-rozvyvaty-ekonomiku-uspishnyi-dosvid-uhorshchyny-501616.html Як розвивати економіку: Успішний досвід Угорщини
показати весь коментар
05.12.2020 00:19 Відповісти
https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
показати весь коментар
05.12.2020 00:21 Відповісти
https://landlord.ua/news/vvp-usikh-krain-na-odnii-karti-infohrafika/ ВВП усіх країн на одній карті (ІНФОГРАФІКА)
показати весь коментар
05.12.2020 00:24 Відповісти
думаю цього досить, щоб зробити висновки
показати весь коментар
05.12.2020 00:25 Відповісти
https://knoema.ru/mhrzolg/historical-gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2018

в принципі може вони і не так щоб високо але все одно у більшості рейтингах вище нас. Та і по заробітчанам, де їх більше угорців в Україні чи українців в Угорщині?
показати весь коментар
05.12.2020 00:30 Відповісти
Тобто дива не сталося, як бажалося.
Нагадаю що у нас значна частка в тіні.
Про заробітчан зовсім ні до чого. В USA наших заробітчан менше ніж в Угорщині - і про що це говорить? Що Угорщина розвинутіша ніж Штати?
Взагалі пораду "А якщо ви не в курсі то краще мовчіть" надайте собі та сумлінно виконуйте, якщо сами вважаєте її доречною
показати весь коментар
05.12.2020 17:01 Відповісти
про диво ви писали, я про реалії, а реалії такі, що угорці вище нас.
показати весь коментар
05.12.2020 17:51 Відповісти
Я можу нагадати, якщо слабка пам'ять, та є бажання сховатися за словами.

Цитата: "от в Угорщині ... економіка на порядок вище від нашої".
показати весь коментар
05.12.2020 21:53 Відповісти
так вище, а що не так? Доведіть протилежне. Це ви вчепились до моїх слів, тож Вам і треба довести, що там Жопа, а у нас рай. Доведіть це. Зможете?
показати весь коментар
05.12.2020 23:14 Відповісти
Я вже вам навіть цитату навів. Це раз зробити? Або потрібно розжувати кожне слово, як для зовсім всже тупої аудіторії "сватів", бо з 4-х разів до вас так і не дійшло? Або навести ще одну вашу цітату в який ви сам прийзнали що фігню ляпнули? Що за упоротість, голосували мабуть за Зе?
показати весь коментар
06.12.2020 01:08 Відповісти
Потому что там хоть и мало банков но есть банковская система и в целом финансовая система. У нас ни того ни другого нет априори. Что у нас есть Ощад - по сути совковая сберкасса, Приват - пирамида имени Бонифация. Все. Вот и вся наша банковская система.
показати весь коментар
04.12.2020 11:05 Відповісти
так і я про те, що у нас купа банків, які взагалі самій назві Банк не відповідають
показати весь коментар
04.12.2020 18:26 Відповісти
Кстати, как сложилась судьба одного высокопоставленного выродка из НБУ, получавшего взятки в сотни тысяч долларов? Или, как принято в Украине, откупился и живет припеваючи?
показати весь коментар
03.12.2020 23:06 Відповісти
оте друге мабуть: "откупился и живет припеваючи"
показати весь коментар
04.12.2020 18:27 Відповісти
Зато проценты по депозиту просто супер.
аж 7 %
показати весь коментар
04.12.2020 02:35 Відповісти
А по кредитам у банков есть десятки скрытых платежей, комиссий, дополнительных сборов, налогов, подналогов и прочей ахинеи, чтобы выкачивать деньги с людей.
Знакомый в Германии пару лет назад взял приличный кредит под 0.9% годовых. И то говорит - это дорого, можно было дешевле - 0.7%, но без возможности досрочного погашения. И это все - никаких дополнительных поборов.
показати весь коментар
04.12.2020 06:15 Відповісти
Украинские "банки", это преступные группировки по обворовыванию доверчивых граждан.
показати весь коментар
04.12.2020 06:19 Відповісти
На украинских "банкирах", так же как и на украинских "судьях", клейма негде ставить.
показати весь коментар
04.12.2020 06:23 Відповісти
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ТАК ЗА БАНКИ , ЗНИЗЯТЬ СТАВКУ КОМІСІЇ ТО ВОНИ ПІДНІМУТЬ ОРЕНДНУ ПЛАТУ ЗА ОРЕНДУ ТЕРМІНАЛІВ.
показати весь коментар
04.12.2020 09:11 Відповісти
Заключаючи кредитну угоду потрібно уважно читати, що написано "на останній сторінці сірим по білому дрібним шрифтом"
показати весь коментар
04.12.2020 09:15 Відповісти
Давайте, первобытная зелень, возвращайте страну в Средневековье. Чтоб население карточками не пользовалось вообще, только так любымый вами кэш. Кэшем взятки брать удобней.
показати весь коментар
04.12.2020 10:05 Відповісти
Ты хоть строчку из статьи пыталось осилить? ППЦ...
показати весь коментар
04.12.2020 14:38 Відповісти
"поскольку для простого гражданина карточку бесплатной делают банки за счет межбанковские комиссии." Гениальный высер!!))) Кусок пластика конечно бесплатный, но с каждой операции мы с вас рубим нехило бабла) Давайте я лучше пару сотен заплачу за карточку, я за месяц на экономии комиссий отобью ее стоимость. Бесплатно плять))
показати весь коментар
04.12.2020 11:01 Відповісти
Комиссию платит продавец. Товар у него стоит одинаково через терминал и через кассу (почти всегда). Но фиг ты скидку получишь за выбор канала оплаты.
Потому что через кассу он еще, например, за инкассацию заплатит.
показати весь коментар
04.12.2020 21:09 Відповісти
Скидку? До последнего времени встречал таких, что еще сверху накидали, если картой рассчитываешься...
показати весь коментар
18.05.2021 16:14 Відповісти
что есть прямое нарушение правил платежных систем

но, иногда картой - означает что продажа будет идти "по-белому", тогда продавец включает в стоимость налоги, которые не платит при оплате наликом "по-черному"
тогда да, понятно почему дороже.
показати весь коментар
18.05.2021 17:53 Відповісти
ФОП на ЕН ничего лишнего не заплатит по налогам - что налом, что по карте. Разве что торгующие акцизом, но они комиссиями как раз не заморачиваются - там свой контроль цен на водку и сигареты. А вот торгующие дорогой техникой как раз и подымали сумму оплаты на тот самый процент комиссии.
показати весь коментар
18.05.2021 23:57 Відповісти
ФОП на ЕН засветит сумму, а ФОП на ЕН не очень любит светить сумму, потому что у него лимит по его группе.
показати весь коментар
19.05.2021 18:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 