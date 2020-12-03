Пенсионный фонд недосчитался 19 миллиардов поступлений от ЕСВ

Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в январе – ноябре 2020 года составили 226,4 млрд грн, что на 19,4 млрд грн меньше плана.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В том числе в ноябре поступления от ЕСВ составили 22 млрд грн, что на 1,5 млрд грн меньше плана.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд не досчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В целом за 11 месяцев 2020 года доходы Пенсионного фонда составили 416,9 млрд грн, в том числе собственные доходы – 251 млн грн, увеличившись на 27,2 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Дотации из госбюджета за указанный период составили 165,9 млрд грн.

В то же время расходы Пенсионного фонда составили 435,3 млрд грн.

Напомним, Министерство социальной политики оценивало потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагало в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн. Однако такое решение не принималось.

Напомним, по итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.