АМКУ закрыл расследование против "Укрзализныци" по делу о страховании пассажиров

АМКУ закрыл дело против "Укрзализныци" в отношении прозрачности отбора компании, которая будет предоставлять услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Как сообщает "Лига антитраста", дело было закрыто после того, как конкурс на страхование пассажиров выиграла компания "Интер-Полис", принадлежащая самой "Укразализныце" и нескольким бизнесменам, передают Наші гроші.

Однако 26 ноября АМКУ принял решение о закрытии расследования против "Укрзализныци" в связи с выполнением последней рекомендаций Комитета.

Согласно данным на сайте "Укрзализныци", до июля 2020 года пассажиров страховали две компании:

в поездах филиала "Пассажирская компания" – СК "Арсенал Страхование" с размером платежа 0,17% от стоимости проезда;

в поездах филиала "УЗШК" – ПАО СК "Интер - полис" (владелец – "Укрзализныця") с размером платежа 0,12%.

В апреле 2019 года АМКУ предоставил "Укрзализныце" обязательные к рассмотрению рекомендации провести прозрачный конкурс по отбору компании, которая будет предоставлять услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Решение было принято по итогам рассмотрения жалобы ЧАО "Страховая компания "Ридна" на проведение конкурса по отбору "Укрзализныцей" компании-страховщика, результаты которого так и не были утверждены.

При этом на страхование пассажиров "Укрзализныця" направила в 2018 году 101 млн грн, в то время как пострадавшим (пассажирам, водителям транспортных предприятий, кондукторам и т.д.) было выплачено около 4 млн грн.

По данным АМКУ, только в 2018 году компании получили в качестве страховых платежей 101 млн грн, при этом страховые выплаты составили всего 4 млн грн.

В итоге 17 июня 2020 года "Укрзализныця" объявила конкурс по выбору компании для страхования пассажиров в 2020-2021 годах. Предложения претенденты должны были подать до 2 июля.

10 июля "Укрзализныця" сообщила об отклонении ПАО СК "Украинская пожарно-страховая компания" на основании несоответствия последней квалификационным критериям.

Всего в конкурсе участвовали восемь страховых компаний: АО "СК" "Ридна", СК "Гардиан", СК "НГС", "Международная страховая компания", СК "Альфа Страхование", СК "Интер-Полис", СК "ИнтерЭкспресс" , ЗАО "УПСК".

30 июля "Укрзализныця" объявила победителем по всем трем лотам компанию "Интер-Полис".

По данным Youcontrol, половина акций страховой компании принадлежит самой "Укрзализныци", остальные акции распределены между компаниями "Интер-контакт" из группы Александра Едина и харьковскими бизнесменами Евгением Черняком и Людмилой Чеботько ("УСК-Харьков).

Евгений Зельманович Черняк был акционером банка "Золотые ворота", который связывали с Михаилом Добкиным. Сын Черняка Михаил с 2014 по 2020 годы был заместителем председателя Харьковской обладминистрации.