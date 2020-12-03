ЕБРР выдаст "Правэкс Банку" кредит на 25 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития 1 декабря одобрил выделение "Правэкс Банку" (Киев) до 25 млн евро кредитных средств под гарантию материнской компании Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия) для финансирования малых и средних предприятий (МСП).

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

"Проект поможет "Правэкс Банку" поддерживать рост портфеля, как минимум в соответствии с рыночными тенденциями. Предлагаемый проект направит столь необходимую финансовую поддержку клиентам из реальной экономики, помогая смягчить экономические последствия пандемического кризиса", – сказано в сообщении.

Согласно пресс-релизу, проект направлен на восполнение дефицита ликвидности из-за неблагоприятных рыночных условий, связанных с кризисом из-за COVID-19.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 ноября утвердил без обсуждения проект письма о поддержке запроса на предоставление финансирования Европейским инвестиционным банком в размере до 30 млн евро для компании "Правэкс Банка" (Киев) для финансирования развития малых и средних предприятий.

Согласно тексту распоряжения, проект письма будет ссылаться на письмо ЕИБ от 25 сентября на получение запроса о финансировании от "Правэкс Банка", а также подтверждать принадлежность предложения о финансировании к сфере действия Рамочного соглашения от 2005 года между Украиной и ЕИБ.

"Правэкс Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Правэкс Банк" занимал 26 место (6,88 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.