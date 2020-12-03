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Нацбанк обязал банки обнародовать отчеты о зарплатах банкиров

Нацбанк обязал банки обнародовать отчеты о зарплатах банкиров

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки публиковать отчеты о вознаграждении членов правления и наблюдательных советов.

Соответствующие нормы содержит Положение о требованиях к положениям и отчетам о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка, которого утверждено постановлением правления НБУ №153 от 30 ноября и вступает в силу с 4 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

"Это новый подход, основанный на лучших международных подходах и практике. Теперь требования положений и отчетов о вознаграждении регулируются отдельным Положением регулятора. Новый подход будет способствовать большей прозрачности принятия решений о вознаграждении", – отмечается в сообщении.

Согласно проекту документа, разработкой положений и отчетов о вознаграждении занимается комитет по вознаграждения банка. Положения и отчет о вознаграждении членов совета утверждается общим собранием акционеров банка, а положение и отчет о вознаграждении членов правления – советом банка. Положения и отчеты банк будет обязан размещать на своей веб-странице.

При этом в годовом отчете банк будет отмечать информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по совету и правлению), которые были выплачены в течение отчетного финансового года.

В частности, отчет о вознаграждении должен содержать следующую информацию:

  • сумму вознаграждения, в том числе фиксированные и переменные составляющие;
  • сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствие положению о вознаграждении;
  • полное описание структуры всех составляющих вознаграждения;
  • критерии оценки эффективности, по результатам достижения которых была начислена переменная часть вознаграждения.

Автор: 

банки (6951) НБУ (9265)


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