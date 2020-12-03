Депутаты отказались возвращать лишение свободы за миллионные нарушения в декларациях

В Верховной Раде зарегистрирован обобщенный законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации.

Текст проекта закона №4460-д обнародован на сайте парламента.

Авторами законопроекта выступает группа народных депутатов во главе с руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денисом Монастырским (фракция партии "Слуга народа").

Законопроект был подготовлен по итогам заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 3 декабря, сообщает пресс-служба парламента.

По словам главы Комитета Дениса Монастырского, предложенный в законопроекте компромиссный вариант согласовали представители всех фракций.

Авторы проекта закона предлагают исключить из Уголовного кодекса Украины отмененную Конституционным Судом статью 366-1 (декларирование недостоверной информации), зато дополнить кодекс новой ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Эта статья устанавливает уголовную ответственность в случае, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи.

В случае же, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (8,76 млн грн по состоянию на декабрь 2020 года) предусмотрена ответственность в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Также УК Украины предлагают дополнить ст. 366-3, в которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации в виде штрафа от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, изменения предлагается внести и в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Так, отмечается, что уголовные производства, предусмотренные ст. 366-2 и 366-3 УК Украины, будут подсудны Высшему антикоррупционному суду, а досудебное расследование данных уголовных правонарушений будут осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщалось, изначально рабочая группа в Верховной Раде, созданная для наработки согласованных предложений по решению конституционного кризиса, разработала законопроект №4441, который не предусматривал наказания даже в виде ограничения свободы за умышленное декларирования недостоверной информации.

Напомним, 29 октября Конституционный Суд обнародовал решение, которымпризнал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.