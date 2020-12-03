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ОПЕК и Россия договорились о повышении добычи нефти

ОПЕК и Россия договорились о повышении добычи нефти

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и ее партнеры, в том числе Россия, договорились повысить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом каждый месяц министры будут решать вопрос о дальнейшем повышении, но оно не сможет превышать 0,5 млн баррелей в сутки.

"Страны-участники соглашения ОПЕК + договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний начиная с января 2021 года для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений", – говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

В сообщении отмечается, что общее ограничение добычи стран участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн б/с от базового уровня.

Как сообщалось, в апреле группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорилась снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Уровень сокращения добычи с июля по декабрь должен был составить 7,7 миллиона баррелей в день.

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Джерело:  Интерфакс
видобуток (1752) нафта (4777) росія (14175) ОПЕК (443)


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На бензоколонке радость
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03.12.2020 20:13 Відповісти
>На бензоколонке радость
Эти не рады. По ним отдача от переизбытка ударит сильнее всех, как весной.
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03.12.2020 20:41 Відповісти

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