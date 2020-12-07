Суд возобновил разрешение для "Ощадбанка" на взыскание $1,3 миллиарда с РФ

Верховный Суд возобновил действие постановления Киевского апелляционного суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража от 26.11.2018 о взыскании 1,1 млрд долл с Минюста РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму (с учетом процентов - 1,3 млрд долл).

Об этом пишет Finbalance.

Напомним, 25.11.2020 Верховный Суд по ходатайству ЧАО "Фортуна" (связано с "приватовцами") остановил действие постановления Киевского апелляционного суда от 17.07.2019. Тогда же (25.11.2020) Верховный Суд открыл производство по жалобе ЧАО "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда от 17.07.2019.

Вместе с тем, 02.12.2020 Верховный Суд по ходатайству "Ощадбанка" закрыл упомянутое производство на основании того, что ЧАО "Фортуна" не является стороной по указанному делу.

ЧАО "Фортуна" входит в группу компаний, которые связывали с "приватовцами" и которые на основании арбитражного суда Гааги также пытаются взыскать с РФ компенсацию за отобранные в Крыму активы на 159 млн долл.

В госреестре бенефициаром ЧАО "Фортуна" указана Олеся Плитка. По данным сайта Верховной Рады, лицо с таким же именем является помощницей нардепа Олега Дунды (из фракции "Слуга народа"), который до избрания в парламент был директором ООО "А. В. С.", связанного с "приватовцами" (также сообщалось, что в 2001-2007 годах Олег Дунда работал в Приватбанке).

Олег Дунда известен в т. ч. тем, что подал более 1650 правок в т. н. "антиколомойский" закон, на принятии которого настаивал МВФ и который был призван предотвратить возможность возвращения ПриватБанка под контроль бывших собственников (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

До недавнего времени среди помощников Олега Дунды были в т. ч. Лариса Рыбенкова и Людмила Осыкина, которые в госреестре опять же с недавних пор стали значиться бенефициарами ООО "ФК "Фортифай" - структуры, которая в марте 2020 года на аукционе по принудительной продаже 99,77% акций Проминвестбанка приобрела за 268,7 млн грн соответствующие ценные бумаги. Вместе с тем, Сергей Тигипко получил разрешение у Антимонопольного комитета и в НБУ на приобретение контроля над ООО "ФК "Фортифай" (Нацбанк еще на предоставил разрешение Тигипко приобрести контроль над Проминвестбанком).

10.11.2020 Верховный Суд решил вернуть связанному с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" жалобу на постановление Киевского апелляционного суда от 17.07. Такое решение Верховный Суд принял на основании того, что ООО "ИКБ-Инвест" не было стороной дела ППТС №2016-14, которое рассматривал международный арбитраж.

По данным госреестра, учредителем ООО "ИКБ-Инвест" является ООО "КУА "Финансовый Капитал" - одна из "приватовских" структур, получивших решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании 159 млн долл с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

Указанные жалобы ЧАО "Фортуна "и ООО "ИКБ-Инвест" в Верховный Суд относительно права Ощадбанка взыскать российские активы в Украине являются фактически продолжением противостояния" приватовцев" и Ощадбанка за активы РФ, которое длится с осени 2019 года.