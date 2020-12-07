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Минобороны впервые закупит новые самолеты Ан-178, – Уруский

Минобороны впервые закупит новые самолеты Ан-178, – Уруский

Министерство обороны и ГП "Антонов" в этом году подпишут контракт о поставке трех новых самолетов Ан-178 впервые за время независимости Украины, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"И думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году", - заявил Уруский.

Он также добавил, что гособоронзаказ будет выполнен не только за счет заказа Ан-178. "Не только самолетов. Там речь идет и о ремонте бронетанковой техники. Речь идет также о возможной закупке артиллерийских систем", - добавил Уруский.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.

Джерело:  Радио Свобода
Міноборони (956) АН (132) ДП "Антонов" (114) Уруський Олег (48)


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Топ коментарі
+2
Що не зрозуміло? У "зелених" усу у майбутньому часі "Закупят, построять, придумають і так далі......." Все колись "тося зробе" як кажуть в селах Західній Україні.
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07.12.2020 18:57
+1
может подпишут, а может и не подпишут
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07.12.2020 12:27
+1
Бубочка на дороги заберет, аппетиты его ОП растут
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07.12.2020 12:32
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https://military-informant.com/analytic/ukrainskie-aviakonstruktoryi-vedut-razrabotku-novogo-mnogotselevogo-istrebitelya.html Украинские авиаконструкторы ведут разработку нового многоцелевого истребителя , но зелёные им не дадут завершить работу.
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07.12.2020 10:12 Відповісти
Не зрозуміло чому тільки три літака збирається закупити ЗСУ? В нас всі Ан-26 мають по 30-40 років і їх потрібно негайно замінювати на нові!
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07.12.2020 17:53 Відповісти
Що не зрозуміло? У "зелених" усу у майбутньому часі "Закупят, построять, придумають і так далі......." Все колись "тося зробе" як кажуть в селах Західній Україні.
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07.12.2020 18:57 Відповісти
Турбогвинтові Ан-26 ЗСУ потребують негайного оновлення, чому не розробляють і не виробляють новий літак, аналог Ан-132 тільки з українськими двигунами?
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08.12.2020 11:22 Відповісти
С украискими? там богуслаев сидит
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08.12.2020 17:19 Відповісти
Ты денег не дал видимо, а они только на три заработали
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08.12.2020 10:23 Відповісти
Гроші хай пошукають в військовому бюджеті, з якого не встигли витратити 30 млрд. грн цього року.
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08.12.2020 11:23 Відповісти
может подпишут, а может и не подпишут
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07.12.2020 12:27 Відповісти
Бубочка на дороги заберет, аппетиты его ОП растут
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07.12.2020 12:32 Відповісти
Що воно верзе? А ДСНС хіба не отримувала нові Ан-32П?
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07.12.2020 14:05 Відповісти
Які гарні казки розповідає Зе влада
Як у свій час баба Юля, тоді ще гламурна тітка )
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07.12.2020 21:15 Відповісти
За эти деньги лучше б закупили Ф-16
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07.12.2020 22:03 Відповісти
Канада бесплатно давала F-18, отказались. - https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=803841.5 https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=803841.5 Канада предложила нескольких десятков истребителей F-18.
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07.12.2020 22:17 Відповісти
Это были уже списанные самолеты, во вторых Ф-16 более универсальный, и сильнее как именно истребитель, ф-18 истребитель-бомбардировщик для нас не совсем актуальный, нам нужно в первую очередь усилить наши ВВС именно в борьбе против авиации противника
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07.12.2020 22:23 Відповісти
Ничего они не закупят, просто очередной пиар ход.
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07.12.2020 23:32 Відповісти
Фуфло, не новость. Новость это когда пишуть "закупило...".А зто возможно закупит, а возможно нет. Очередные зеленые Нью-Высюки. А может деньги мыши съедят.
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08.12.2020 10:19 Відповісти

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