Минобороны впервые закупит новые самолеты Ан-178, – Уруский

Министерство обороны и ГП "Антонов" в этом году подпишут контракт о поставке трех новых самолетов Ан-178 впервые за время независимости Украины, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"И думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году", - заявил Уруский.

Он также добавил, что гособоронзаказ будет выполнен не только за счет заказа Ан-178. "Не только самолетов. Там речь идет и о ремонте бронетанковой техники. Речь идет также о возможной закупке артиллерийских систем", - добавил Уруский.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.