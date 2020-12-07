Цены на золото продолжают рост

Цена на золото в понедельник утром растет на фоне продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,75 доллара, до 1843,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,05%, до 24,24 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Продолжение пандемии и новые карантинные ограничения в разных регионах мира постепенно перевешивают "вакцинный" оптимизм на рынках. Это поддерживает котировки золота как традиционного актива-убежища.

Особенно высокий прирост заболеваемости наблюдается в США. Показатель суточного прироста заражений уже несколько дней подряд превышает 200 тысяч. В субботу в стране был зафиксирован очередной суточный антирекорд — 227 тысяч новых случаев коронавируса. Отдельные американские штаты ужесточают карантинные меры. Так, в Лос-Анджелесе для жителей введена обязательная домашняя изоляция.

Некоторую поддержку ценам на драгметалл оказывает и геополитическая напряженность. Агентство Рейтер в понедельник сообщило об очередных готовящихся санкциях США против Китая. На этот раз санкции затронут примерно 14 китайских чиновников.