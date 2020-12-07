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Авиакомпания Lufthansa сократит зарубежный персонал на 20 тысяч человек

Авиакомпания Lufthansa сократит зарубежный персонал на 20 тысяч человек

До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек, сообщило издание Bild am Sonntag.

Дочерние компании Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines - в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал, передает БизнесЦензор.

По данным газеты, German airline, обуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тыс. рабочих мест.

Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

Джерело:  Интерфакс-Украина
авіасполучення (2494) Lufthansa (101)


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