"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда на зимние праздники

АО "Укрзализныця" назначила три поезда из Киева в Ворохту, из Полтавы в Ворохту и из Кременчуга в Ивано-Франковск на новогодние праздники.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Назначено курсирование таких дополнительных поездов:

№143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта; поезд из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск.

№149/150 Полтава - Ворохта; поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск; поезд из Кременчуга отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Ранее "Укрзализныця" к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск.