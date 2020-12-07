Запасы газа в хранилищах сократились до 26 миллиардов кубометров, – "Укртрансгаз"

Украина с 19 октября по 5 декабря 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 8,4% (на 2,4 млрд куб. м) – до 26,05 млрд куб. м.

Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", отбор из ПХГ Украины 5 декабря составил 92,7 млн куб. м при импорте 1,3 млн куб. м (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 53,7 млн куб. м, передает Интерфакс-Украина.

Текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-2 раза (на 5,7-12,7 млрд куб. м).

Как сообщалось, к началу отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превышали 28,4 млрд куб. м.

Напомним, за минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров).

В позапрошлом отопительном сезоне, который длился с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубометров).