Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

За выходные (5-7 декабря) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в Украине.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", сообщает encorr.

В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 — до 27,99 грн/л, ДТ — до 26,99 грн/л. В сети ОККО на 50 коп./л подорожало только дизтопливо (26,99 грн/л).

В сети KLO топливо подорожало на 20-30 коп./л: бензин А-92 — до 24,79 грн/л, А-95 — до 25,69 грн/л, ДТ — до 24,39 грн/л. На станциях "Автотранс" бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ – на 30 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 41 коп./л, до 20,79 грн/л. На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 5-18 коп./л (см. табл).

Такие сети как "Автопорт", Marshal, Mango, "Кворум" и "Фактор" повысили цены на 20-65 коп./л.