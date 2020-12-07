Золотовалютные резервы Нацбанка замедлили падение

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составили $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в ноябре на $4,7 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В частности, на изменение резервов в октябре влияли поступления в пользу правительства в размере $355,5 млн, в том числе $345,5 млн – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $319,6 млн. Из этой суммы $245,9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, $72,5 млн – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, Национальный банка в начале ноября провел несколько интервенций по продаже валюты на межбанковском рынке на общую сумму $87 млн. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты, Национальный банк приобрел $41 млн.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце привела к увеличению их стоимости на $77,9 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 ноября составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в октябре на $385,3 млн или на 1,5% из-за выплат по госдолгу и продажи валюты на межбанковском рынке для сглаживания курсовых колебаний.



