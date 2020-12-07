БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 906 7

Золотовалютные резервы Нацбанка замедлили падение

Золотовалютные резервы Нацбанка замедлили падение

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составили $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в ноябре на $4,7 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В частности, на изменение резервов в октябре влияли поступления в пользу правительства в размере $355,5 млн, в том числе $345,5 млн – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $319,6 млн. Из этой суммы $245,9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, $72,5 млн – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, Национальный банка в начале ноября провел несколько интервенций по продаже валюты на межбанковском рынке на общую сумму $87 млн. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты, Национальный банк приобрел $41 млн.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце привела к увеличению их стоимости на $77,9 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 ноября составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в октябре на $385,3 млн или на 1,5% из-за выплат по госдолгу и продажи валюты на межбанковском рынке для сглаживания курсовых колебаний.

Автор: 

валюта (2163) валютний резерв (195) НБУ (9266) золотовалютний резерв (248)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли проїдять всі накопичення Порошенка в валютних резервах тоді будуть втікати хто куди
показати весь коментар
07.12.2020 12:46 Відповісти
Отрицательный рост
показати весь коментар
07.12.2020 14:45 Відповісти
На другом конце планеты

https://twitter.com/Segozavr

https://twitter.com/Segozavr Гурьянов Сергей

https://twitter.com/Segozavr @Segozavr

- Золотовалютные резервы Тайваня в ноябре увеличились на $12.2 млрд, до $513,4 млрд. - Золотовалютные резервы Гонконга в ноябре увеличились на $11.1 млрд, до $486,0 млрд.
показати весь коментар
07.12.2020 20:46 Відповісти
как вы думаете, если предложить провести в Украине референдум с вопросом: согласны ли вы, что необходимо изъять и распродать имущество 10 крупнейших олигархов Украина и раздать деньги поровну гражданам Украины?
как вы думаете - "за" проголосует 98 или 99% населения? я ставлю на 99%.
показати весь коментар
07.12.2020 22:00 Відповісти
На 99,5 %! "Поделить и раздать" будет характерным для нашего нарида еще надолго!
показати весь коментар
08.12.2020 09:15 Відповісти
редакция, не пробовали перечитывать текст после Гугл-перевода? сплошные опечатки.
показати весь коментар
07.12.2020 21:58 Відповісти
"Сповільнився спад..." - скоти.
показати весь коментар
08.12.2020 08:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 