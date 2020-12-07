Бюджетные отации для государственных шахт достигли 5 миллиардов в год

Кабинет министров на прошлой неделе принял решение о распределении средств, которое позволит направить еще 1,4 млрд грн на выплату заработных плат работникам государственных угольных предприятий. После этого дотации для госшахт в 2020 году достигнут 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Это стало возможным благодаря изменениям в государственный бюджет на 2020 год, которые были приняты Верховной Радой 17 ноября и которые вступили в силу 28 ноября. Уже на очередном заседании правительство утвердило порядок направления в государственный бюджет поступлений от ПАО "Укрнафта", за счет которых будет профинансировано погашение задолженности перед шахтерами", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Кабмина напоминает, что изначально в госбюджете на 2020 год расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" составляли 1,96 млрд грн, однако этих средств оказалось недостаточно для погашения задолженности по зарплате перед работниками государственных угольных предприятий.

Поэтому в апреле изменениями в госбюджет расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" были увеличены на 1,6 млрд грн – до 3,56 млрд грн, что позволило обеспечить погашение задолженности и выплаты текущих заработных плат весной -летом 2020 года.

В ноябре изменениями в госбюджет-2020 расходы по программе "Реструктуризация угольной отрасли" были вновь увеличены на 1,4 млрд грн. Эти средства будут направлены на погашение остатка задолженности по зарплате работникам государственных угольных предприятий.

В целом за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате государственными угледобывающими предприятиями направлено 5,3 млрд грн, в том числе из госбюджета 3,6 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, государственные угледобывающие предприятия за десять месяцев 2020 года сократили добычу на 23,5% (на 712,4 тыс. тонн) – до 2,32 млн тонн.

В 2019 году госшахты сократили добычу угля на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3,57 млн тонн.

В Минэнерго отмечали, что в течение 2016-2019 годов на государственных шахтах Украины добыча уменьшилась почти вдвое, в то же время размер дотации на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 раза.