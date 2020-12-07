Украина экспортировала рекордный объем меда. ИНФОГРАФИКА
Украина за 11 месяцев 2020 года показала рекордный объем экспорта меда в 69,84 тыс. тонн общей стоимостью $117,5 млн.
Об этом в Facebook сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.
"Осталось менее месяца до начала Нового 2021 года, но уже есть рекорд по экспорту меда. Его экспорт из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда - 69,8 тыс. тонн на общую сумму $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году – 7,8 тыс. тонн ($133,9 млн)", – сообщила Бурка.
По словам эксперта, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин.
"Неопределенность с последующим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование остатков на весь сезон 2020/21. Неурожай меда в ЕС, по предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40%, за неблагоприятных погодных условий", – написала Бурка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Україна продає модельне взуття в Італію. Так, в країну, яка славиться на увесь світ власними брендами. І не лише в Італію, але й у Францію, Велику Британію, США, Німеччину та десятки інших країн.
Йдеться про торговельну марку Braska. Її видають за британську, але насправді нею володіє підприємець з київської Троєщини. Зараз 40% взуття Braska виробляється в Україні для місцевих споживачів, а 60% - за кордоном. Є й інші подібні фірми, наприклад, Luciano Carvari, Blink тощо.
2. Україна продає сири в Голландію. А ще масло вершкове. І не лише в Голландію, але й в Данію, яка славиться саме своїм маслом. А ще ми продаємо сири в Казахстан і Єгипет, Молдову і Об'єднані Арабські Емірати. Минулого року ми експортували майже 8 тис. тонн сиру і 470 тонн масла.
3. Один з найкращих світових брендів елітних меблів також український. Їх виробляє ПП "Меблева фабрика "Мірт" (Новоград-Волинський, Житомирська обл.)
Українські меблі та дерев`яні елементи декору з натуральної коштовної деревини можна побачити в іноземних посольствах, в офісах та домівках відомих бізнесменів, в елітних ресторанах та готелях Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ тощо. Серед замовників - великі міжнародні компанії, як, наприклад, Marriott International зі штаб-квартирою в США, яка керує роботою 6080 готелів по всьому світові.
4. Один з найкращих світових виробників холодильних вітрин для супермаркетів це українська компанія "Айсберг" (Одеса). ЇЇ обладнання працює в супермаркетах, гіпермаркетах і дрібних магазинчиках Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії, Ісландії та ще 22 країн світу.
5. Серед найкращих у світі вітрильних яхт - українські. Ми продаємо їх зокрема в Канаду і Швецію. У Швецію, Карле!
Black Sea Yachts shipyard та Fifth Ocean Yachts з Миколаєва, "Вітрила України" з Херсону та ще шість українських виробників успішно конкурують з відомими європейськими і американськими виробниками.
6. Найпопулярніші у Європі лижі та сноуборди - українські. Кожен другий сноуборд та кожна друга пара лиж, яка продається в Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. Лідером є СП "Фішер-Мукачеве" виробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж.
Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.
Загалом минулого року Україна продала до ЄС 731,4 тис. одиниць цього товару.
7. А ще Україна вийшла на третє місце у світі як постачальник меду. Супермаркети Франції, Німеччини, Бельгії, Еміратів, Італії "забиті" українським солодким продуктом. А ще Україна посідає почесне третє місце за обсягами експорту курятини до країн ЄС
8. Ми продаємо в Японію сигари та сигарети. А до Європи - вино. І не лише до Європи. За два останні роки його експорт зріс удвічі.
9. Україна постачає чоловічий одяг до Британії й жіночий до Німеччини. Європа та світ носять джинси та інший одяг знаменитого німецького бренду Brax, навіть не підозрюючи, що їх шиють на фабриці Lesya у тому таки Новограді-Волинському. Фабрика "Леся" має і власний бренд, серед її продукції ексклюзивні сукні, туніки, спідниці, жіночі костюми тощо.
10. А ще ми експортуємо штучні сапфіри, з яких в США виготовляють ********** бронежилети та бронескло для броньованих автомобілів американських президентів та використовують у ракетно-космічній галузі. Роблять їх в Харківському науково-технологічному комплексі "Інститут монокристалів". Тут вирощують найбільші у світі кристали сапфірів.
11. Україна стрімко увірвалася на міжнародний ринок ІТ-технологій. Зараз доходи від них посідають третє місце (після сільськогосподарської продукції та продукції металургії) в статті українського експорту й щороку цей напрямок високих технологій зростає по експоненті.
12. Серед українського імпорту також є легкі гелікоптери, які щойно почала випускати компанія "Горизонт" з Білої Церкви (Київська область). Їх уже отримують іноземні замовники.
Додам ще пару:
- Будівельні материіла з України продають в будівельних супермаркетах Польші - ламінат, плитку. Якість висока.
- Українське морозиво "Рудь" продається в супермаркетах Польші.
- Українські автобуси (Богдан) закуповує Польща для міського транспорту в деякі міста. Також Еталон підписав контракт на постачання в Польщу, Словакію та Чехію з січня 2020.
Пасічникам вигідніше продавати бочками за у.е. і чим чекати на продажі на базар, а якщо лишається елітний мед то він розходиться по власних каналах по нормальній ціні і не йде на базар
соглашение с ЕС --- это отказ ЕС оказать безвозмездную
помощь 30 млрд
не выполнение ЕС раннее договоренного ЕС
правил экономического сотрудничества
ради безвиза при Порошенко
Украина уничтожила свою промышленность
и потеряла независимость
мы стали больше зависимы от ЕС чем прежде от России