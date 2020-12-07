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Украина экспортировала рекордный объем меда. ИНФОГРАФИКА

Украина экспортировала рекордный объем меда. ИНФОГРАФИКА

Украина за 11 месяцев 2020 года показала рекордный объем экспорта меда в 69,84 тыс. тонн общей стоимостью $117,5 млн.

Об этом в Facebook сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

"Осталось менее месяца до начала Нового 2021 года, но уже есть рекорд по экспорту меда. Его экспорт из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда - 69,8 тыс. тонн на общую сумму $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году – 7,8 тыс. тонн ($133,9 млн)", – сообщила Бурка.

По словам эксперта, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин.

"Неопределенность с последующим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование остатков на весь сезон 2020/21. Неурожай меда в ЕС, по предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40%, за неблагоприятных погодных условий", – написала Бурка.

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експорт (3826)


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Топ коментарі
+9
тебе кто-то не дает съесть ложку меда?
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07.12.2020 17:13
+6
https://chasdiy.org/news/v-italii-prodaiut-ukrainske-vzuttia-top-12-faktiv-pro-ukrainu-iaki-vy-tochno-ne-znaly.html ТОП-12 фактів про Україну, які ви точно не знали
1. Україна продає модельне взуття в Італію. Так, в країну, яка славиться на увесь світ власними брендами. І не лише в Італію, але й у Францію, Велику Британію, США, Німеччину та десятки інших країн.
Йдеться про торговельну марку Braska. Її видають за британську, але насправді нею володіє підприємець з київської Троєщини. Зараз 40% взуття Braska виробляється в Україні для місцевих споживачів, а 60% - за кордоном. Є й інші подібні фірми, наприклад, Luciano Carvari, Blink тощо.

2. Україна продає сири в Голландію. А ще масло вершкове. І не лише в Голландію, але й в Данію, яка славиться саме своїм маслом. А ще ми продаємо сири в Казахстан і Єгипет, Молдову і Об'єднані Арабські Емірати. Минулого року ми експортували майже 8 тис. тонн сиру і 470 тонн масла.

3. Один з найкращих світових брендів елітних меблів також український. Їх виробляє ПП "Меблева фабрика "Мірт" (Новоград-Волинський, Житомирська обл.)
Українські меблі та дерев`яні елементи декору з натуральної коштовної деревини можна побачити в іноземних посольствах, в офісах та домівках відомих бізнесменів, в елітних ресторанах та готелях Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ тощо. Серед замовників - великі міжнародні компанії, як, наприклад, Marriott International зі штаб-квартирою в США, яка керує роботою 6080 готелів по всьому світові.

4. Один з найкращих світових виробників холодильних вітрин для супермаркетів це українська компанія "Айсберг" (Одеса). ЇЇ обладнання працює в супермаркетах, гіпермаркетах і дрібних магазинчиках Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії, Ісландії та ще 22 країн світу.

5. Серед найкращих у світі вітрильних яхт - українські. Ми продаємо їх зокрема в Канаду і Швецію. У Швецію, Карле!
Black Sea Yachts shipyard та Fifth Ocean Yachts з Миколаєва, "Вітрила України" з Херсону та ще шість українських виробників успішно конкурують з відомими європейськими і американськими виробниками.

6. Найпопулярніші у Європі лижі та сноуборди - українські. Кожен другий сноуборд та кожна друга пара лиж, яка продається в Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. Лідером є СП "Фішер-Мукачеве" виробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж.
Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.
Загалом минулого року Україна продала до ЄС 731,4 тис. одиниць цього товару.

7. А ще Україна вийшла на третє місце у світі як постачальник меду. Супермаркети Франції, Німеччини, Бельгії, Еміратів, Італії "забиті" українським солодким продуктом. А ще Україна посідає почесне третє місце за обсягами експорту курятини до країн ЄС

8. Ми продаємо в Японію сигари та сигарети. А до Європи - вино. І не лише до Європи. За два останні роки його експорт зріс удвічі.

9. Україна постачає чоловічий одяг до Британії й жіночий до Німеччини. Європа та світ носять джинси та інший одяг знаменитого німецького бренду Brax, навіть не підозрюючи, що їх шиють на фабриці Lesya у тому таки Новограді-Волинському. Фабрика "Леся" має і власний бренд, серед її продукції ексклюзивні сукні, туніки, спідниці, жіночі костюми тощо.

10. А ще ми експортуємо штучні сапфіри, з яких в США виготовляють ********** бронежилети та бронескло для броньованих автомобілів американських президентів та використовують у ракетно-космічній галузі. Роблять їх в Харківському науково-технологічному комплексі "Інститут монокристалів". Тут вирощують найбільші у світі кристали сапфірів.

11. Україна стрімко увірвалася на міжнародний ринок ІТ-технологій. Зараз доходи від них посідають третє місце (після сільськогосподарської продукції та продукції металургії) в статті українського експорту й щороку цей напрямок високих технологій зростає по експоненті.

12. Серед українського імпорту також є легкі гелікоптери, які щойно почала випускати компанія "Горизонт" з Білої Церкви (Київська область). Їх уже отримують іноземні замовники.
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07.12.2020 19:21
+5
Тобі надали факти, ніхто не писав що все добре або погано. Ти сам роби висновки. Якщо факти неправдиві - надай свої.
Додам ще пару:
- Будівельні материіла з України продають в будівельних супермаркетах Польші - ламінат, плитку. Якість висока.
- Українське морозиво "Рудь" продається в супермаркетах Польші.
- Українські автобуси (Богдан) закуповує Польща для міського транспорту в деякі міста. Також Еталон підписав контракт на постачання в Польщу, Словакію та Чехію з січня 2020.
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07.12.2020 20:20
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Чудово! Є бананові країни, а ми будемо медовою, горіховою, янтарною та таке інше. Краще мабуть так ніж ніяк...
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07.12.2020 14:12 Відповісти
Яким чином експорт меду заважає експорту інших товарів або послуг? У вас все гаразд із логікою?
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07.12.2020 15:30 Відповісти
То де тоді експорт української побутової техніки, електроніки, автомобілів, літаків, ракет тощо? Що каже логіка?
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07.12.2020 16:08 Відповісти
українського M&Ms, Марс і Нутелла. Нікчемам краще натуральні сировинні продукти вивозити як мед.
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07.12.2020 16:14 Відповісти
В договорі про асоціацію з ЕС, записано, що Україна може ввезти в Європу, в рік, чи то тисячу, чи то дві комп"ютерів...
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07.12.2020 19:38 Відповісти
Тільки не кажіть, що комп'ютерів та ін. не виробляють бо в угоді з ЕС написано, що не можна ввозити. Китайці он своє по всьому світі продають
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07.12.2020 19:45 Відповісти
"Неопределенность с последующим развитием ситуации с СOVID-19,(...) по предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40%, за неблагоприятных погодных условий", - написала Бурка.Источник: https://biz.censor.net/n3235393 А в Україні "благопріятні погодні условія" і COVID 19 не вплинув-тому й можна вивозити тоннами натуральні продукти (мед-це сировина) Це не баунті не Снікерс і не Рафаелло! Цим гордитися соромно. Це ганьба. Вивезіть мудаків краще які експортують нашу сировину
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07.12.2020 16:09 Відповісти
Мудаків не можна! То національне багатство, не можна розкидатися таким "скарбом"...
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07.12.2020 19:40 Відповісти
Вместо того чтобы по утрам самим съедать столовую ложку мёда для укрепления сил, порадуемся как это за нас делают поляки, немцы...
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07.12.2020 17:00 Відповісти
тебе кто-то не дает съесть ложку меда?
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07.12.2020 17:13 Відповісти
Типа у нас мёда в Украине не осталось..
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07.12.2020 19:17 Відповісти
Експортували його по 1,5$ за кілограм, ти його по такі ціні в Україні бачив?..
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07.12.2020 19:27 Відповісти
" Неурожай меда в ЕС" .......Украина экспортировала рекордный объем меда - Цензор.НЕТ 3483
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07.12.2020 17:28 Відповісти
Неврожай означає, що ЄС хімією забив всю землю, бджолам нема де харчуватись.
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07.12.2020 18:31 Відповісти
В Європі, розорано 25% землі, в Україні більше 50%. То де бджолам немає де харчуватись?
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07.12.2020 19:30 Відповісти
Краще віддати мед за кордон чим за безцінь годувати тварів - прокурорів, продажніх суддів, сепар вонючок московських і їх малолдітніх виродків.
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07.12.2020 19:11 Відповісти
"Елітне" бидло, за будь якого розкладу жертиме що захоче, йому що довго з Європи привезти? Та хоч з Антарктиди!..
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07.12.2020 19:31 Відповісти
https://chasdiy.org/news/v-italii-prodaiut-ukrainske-vzuttia-top-12-faktiv-pro-ukrainu-iaki-vy-tochno-ne-znaly.html ТОП-12 фактів про Україну, які ви точно не знали
1. Україна продає модельне взуття в Італію. Так, в країну, яка славиться на увесь світ власними брендами. І не лише в Італію, але й у Францію, Велику Британію, США, Німеччину та десятки інших країн.
Йдеться про торговельну марку Braska. Її видають за британську, але насправді нею володіє підприємець з київської Троєщини. Зараз 40% взуття Braska виробляється в Україні для місцевих споживачів, а 60% - за кордоном. Є й інші подібні фірми, наприклад, Luciano Carvari, Blink тощо.

2. Україна продає сири в Голландію. А ще масло вершкове. І не лише в Голландію, але й в Данію, яка славиться саме своїм маслом. А ще ми продаємо сири в Казахстан і Єгипет, Молдову і Об'єднані Арабські Емірати. Минулого року ми експортували майже 8 тис. тонн сиру і 470 тонн масла.

3. Один з найкращих світових брендів елітних меблів також український. Їх виробляє ПП "Меблева фабрика "Мірт" (Новоград-Волинський, Житомирська обл.)
Українські меблі та дерев`яні елементи декору з натуральної коштовної деревини можна побачити в іноземних посольствах, в офісах та домівках відомих бізнесменів, в елітних ресторанах та готелях Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ тощо. Серед замовників - великі міжнародні компанії, як, наприклад, Marriott International зі штаб-квартирою в США, яка керує роботою 6080 готелів по всьому світові.

4. Один з найкращих світових виробників холодильних вітрин для супермаркетів це українська компанія "Айсберг" (Одеса). ЇЇ обладнання працює в супермаркетах, гіпермаркетах і дрібних магазинчиках Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії, Ісландії та ще 22 країн світу.

5. Серед найкращих у світі вітрильних яхт - українські. Ми продаємо їх зокрема в Канаду і Швецію. У Швецію, Карле!
Black Sea Yachts shipyard та Fifth Ocean Yachts з Миколаєва, "Вітрила України" з Херсону та ще шість українських виробників успішно конкурують з відомими європейськими і американськими виробниками.

6. Найпопулярніші у Європі лижі та сноуборди - українські. Кожен другий сноуборд та кожна друга пара лиж, яка продається в Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. Лідером є СП "Фішер-Мукачеве" виробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж.
Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.
Загалом минулого року Україна продала до ЄС 731,4 тис. одиниць цього товару.

7. А ще Україна вийшла на третє місце у світі як постачальник меду. Супермаркети Франції, Німеччини, Бельгії, Еміратів, Італії "забиті" українським солодким продуктом. А ще Україна посідає почесне третє місце за обсягами експорту курятини до країн ЄС

8. Ми продаємо в Японію сигари та сигарети. А до Європи - вино. І не лише до Європи. За два останні роки його експорт зріс удвічі.

9. Україна постачає чоловічий одяг до Британії й жіночий до Німеччини. Європа та світ носять джинси та інший одяг знаменитого німецького бренду Brax, навіть не підозрюючи, що їх шиють на фабриці Lesya у тому таки Новограді-Волинському. Фабрика "Леся" має і власний бренд, серед її продукції ексклюзивні сукні, туніки, спідниці, жіночі костюми тощо.

10. А ще ми експортуємо штучні сапфіри, з яких в США виготовляють ********** бронежилети та бронескло для броньованих автомобілів американських президентів та використовують у ракетно-космічній галузі. Роблять їх в Харківському науково-технологічному комплексі "Інститут монокристалів". Тут вирощують найбільші у світі кристали сапфірів.

11. Україна стрімко увірвалася на міжнародний ринок ІТ-технологій. Зараз доходи від них посідають третє місце (після сільськогосподарської продукції та продукції металургії) в статті українського експорту й щороку цей напрямок високих технологій зростає по експоненті.

12. Серед українського імпорту також є легкі гелікоптери, які щойно почала випускати компанія "Горизонт" з Білої Церкви (Київська область). Їх уже отримують іноземні замовники.
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07.12.2020 19:21 Відповісти
А чого ж ми, якщо все в нас так все добре, та не живем як англійці, німці, французи, японці, американці? Чого ми живем по "українські"?...
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07.12.2020 19:36 Відповісти
Тобі надали факти, ніхто не писав що все добре або погано. Ти сам роби висновки. Якщо факти неправдиві - надай свої.
Додам ще пару:
- Будівельні материіла з України продають в будівельних супермаркетах Польші - ламінат, плитку. Якість висока.
- Українське морозиво "Рудь" продається в супермаркетах Польші.
- Українські автобуси (Богдан) закуповує Польща для міського транспорту в деякі міста. Також Еталон підписав контракт на постачання в Польщу, Словакію та Чехію з січня 2020.
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07.12.2020 20:20 Відповісти
А живемо так, як голосуємо: Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський.
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07.12.2020 23:02 Відповісти
При этом в ЕС существует ввозная пошлина на украинский мёд- 19%. Есть конечно и мизерная безпошлинная квота. А если вы захотите в ЕС ввезти мёд фасованный в банку для розничной продажи, то пошлина будет уже 45% если не ошибаюсь. Вот такая зона свободной торговли...
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07.12.2020 20:50 Відповісти
это не только на мед. Практически на все товары. "Свободная торговля" там только в пределах ЕС. И то не везде. В некоторых странах есть минимальная цена на некоторые виды товаров, ниже которой ты продавать не можешь. Допустим есть мука твердых сортов для макарон, в Чехии стоит к примеру 500 Евро а в Италии минималка 800. Итальянский покупатель не имеет права платить за нее меньше 800, поэтому весь смысл импорта даже внутри ЕС теряется.
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08.12.2020 12:13 Відповісти
Ющ всплакнул)
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08.12.2020 09:23 Відповісти
ну а тепер рахуйте по якій ціні..десь по 1500 $ за тону меду......це по півтора долара за кіло? Як бабрбариски?А скільки коштує на базарі від виробника....бачили..от і рахуйте!!!
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08.12.2020 10:30 Відповісти
На базарі ви нормальний мед не купити там розбавлена х.... кажу тому що наш клієнт голова асоціації пасічників весь нормальний мед іде на експорт там вимоги контроль некондицію розбавляють залежить від сорту меду і на внутрішній ринок перекупщицям на базар
Пасічникам вигідніше продавати бочками за у.е. і чим чекати на продажі на базар, а якщо лишається елітний мед то він розходиться по власних каналах по нормальній ціні і не йде на базар
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08.12.2020 11:23 Відповісти
Я в знайомих купую 300 грн -3 л банка!Може в в вас на базарі одні злодіі торгують..але в нас люди які держать власні пасіки..виволять уліки на літо в поля...в них постійні покупці..,на яких вони розраховують. на мою родину треба 4 банки на рік 1 літр на місяць....це в середньому
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08.12.2020 12:16 Відповісти
Я ж про те і пишу перший мед не підгодований вони продають по постійних каналах по нормальній ціні а на базар дають уже бадягу
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08.12.2020 12:56 Відповісти
главная причина по которой Янукович не подписал
соглашение с ЕС --- это отказ ЕС оказать безвозмездную
помощь 30 млрд
не выполнение ЕС раннее договоренного ЕС
правил экономического сотрудничества
ради безвиза при Порошенко
Украина уничтожила свою промышленность
и потеряла независимость
мы стали больше зависимы от ЕС чем прежде от России
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08.12.2020 10:43 Відповісти
Ви брєд пишете тому що при Петі був обвал доллара і як ви там не пробуйте знищувати рентабельність бере своє багато виробництва особливо одягу і IT продукції зайшло в Україну, багатьом брендам стало вигідніше шити у нас чим в Китаю
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08.12.2020 11:26 Відповісти

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