Ставки по ипотечным кредитам снизились до 14,3% годовых, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

По результатам опроса Нацбанка Украины, банки сообщили, что в октябре было выдано 662 кредиты на общую сумму 491 млн грн. Это наивысший месячный показатель, начиная с декабря 2018 года (период, с которого производится соответствующий опрос Национального банка).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года – на 6%. Также вырос средний размер кредита на покупку жилья", – cказано в сообщении.

По данным НБУ, если в сентябре 2020 года он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре – 741 тыс. грн. Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, вторичной – 730 тыс. грн.

При этом доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре составила около 87% по объему от всех новых выдач.

По данным банков, в октябре средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,3% (в сентябре – 14,9%), на первичном – 17,2% (в сентябре –18,4%).

"Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Более 85% новых сделок (2,4 млрд грн) за первые 10 месяцев 2020 года заключили пять банков", – сообщает НБУ.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов было выдано в Киеве – 187 договоров на 208,2 млн грн (28% от общего количества и 42% от общей суммы).

После Киева больше ипотечных договоров в октябре заключено в Киевской области – 73 договоры на 68,1 млн грн (11% и 14% соответственно), в Харьковской области – 63 договора на общую сумму почти 34,8 млн грн (10% и 7% соответственно), во Львовской – 38 договоров на 26,5 млн грн и Одесской областях – 33 договора на 22,6 млн грн.