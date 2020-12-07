IFC может выделить Запорожью кредит на 55 миллионов евро
Международная финансовая корпорация (IFC) может выделить Запорожью долгосрочный заем на сумму 55 млн евро для финансирования пакета инициатив, направленных на повышение энергоэффективности, развитие инфраструктуры и транспортной логистики.
Согласно материалам банка, совет директоров планирует рассмотреть этот проект 15 февраля 2021 года, передает Интерфакс-Украина.
В частности, IFC планирует выделить Запорожью до 36,7 млн евро кредита за счет собственных средств и организовать еще 18,3 млн евро за счет Программы управляемого портфеля совместного кредитования (MCPP).
Предполагается, что средства будут использованы на установку интеллектуальной системы управления движением, уличного освещения и модернизацию диспетчерских пунктов, закупку электробусов, троллейбусов и соответствующей инфраструктуры, (реконструкцию тягового оборудования, подстанции, закупку дорожно-строительного и уборочного оборудования, а также реконструкцию дорог и развитие общественных парков.
Кроме этого, IFC поможет разработать стратегию "Умный город 2.0" для Запорожья.
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