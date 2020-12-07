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СБУ закрыла сеть call-центров в Одессе за работу на россиян

СБУ закрыла сеть call-центров в Одессе за работу на россиян

Специалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность сети нелегальных call-центров в Одессе, которые обслуживали российской бизнес, финансировал террористические организации "Л/ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, деятельность сall-центров организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IТ-специалисты.

"Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Всех организаторов схемы установлено, с ними происходят процессуальные действия.

"Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях", – отмечается в сообщении.

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Одеса (925) росія (14183) СБУ (1536)


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