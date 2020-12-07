Проект по модернизации больниц остался без финансирования из-за бездействия Минздрава, – Госказначейство

Бюджетная программа Минздрава по модернизации материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения остается без финансирования в 2020 году, поскольку министерство как главный распорядитель не утвердило паспорт такой программы.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно этим данным по состоянию на 1 декабря, по этой же причине не получила бюджетных средств программа Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по комплексной противопаводковой защите сел и сельских угодий во Львовской области.

В целом из-за отсутствия паспорта не профинансирована 21 бюджетная программа, по шести из них распорядителем указано Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, по четырем - Министерство энергетики, еще три относятся к Минэкономики. Что касается Минэнерго, речь, в частности, идет о программе реконструкции и капремонта магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород", а также о государственном инвестпроекте "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей".

Минэкономики не утвердило программы по расходам Аграрного фонда на сбережение, перевозку и переработки объектов государственного ценового регулирования госинтервенционного фонда, а также по финансовой поддержке агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга и по программе "Выполнение судебных решений, которые вступили в законную силу".

Помимо этого, финансирование в этом году не получила программа "Функционирование институций по поддержке и продвижению экспорта", паспорт которой должен был утвердить хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

Минобразования также не утвердило паспорт программы по предоставлению льготных долгосрочных кредитов для получения высшего образования, указано ГКСУ.

Законодательство требует утверждать паспорта бюджетных программ в течение 45 дней со дня вступления в силу закона о госбюджете на соответствующий год (в 2020 году крайним сроком было 14 февраля).