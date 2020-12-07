"Укрэксимбанк" взял краткосрочный кредит рефинансирования на 500 миллионов

Национальный банк на аукционе по поддержанию ликвидности банков 4 декабря предоставил шести банкам рефинансирование на срок до 84 дней на общую сумму 997,7 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Согласно данным НБУ о предоставленных кредитах на срок свыше 30 дней, кредиты рефинансирования 4 декабря в том числе привлекли государственный "Укрэксимбанк" (на сумму 500 млн грн), АБ "Клиринговый дом" (на 150 млн грн), "Первый инвестиционный банк" (на 100 млн грн), АКБ "Конкорд" (87,7 млн грн), "Индустриалбанк" (50 млн грн).

Как сообщалось, Национальный банк на аукционе по поддержанию ликвидности банков 27 ноября предоставил четырем банкам рефинансирование на срок до 84 дней на общую сумму 5,79 млрд грн под 6% годовых.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 29 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 36,53 млрд грн.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 37,52 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до пяти лет состоится 11 декабря.