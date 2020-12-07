СЕТАМ выставил на продажу крупнейший стадион в Сумах

Площадка OpenMarket (ГП "сСЕТАМ" Министерства юстиции) выставила на продажу на электронном аукционе корпоративные права в уставном капитале ООО "Сумыспортинвест" в размере 99,98%, которому принадлежит футбольный стадион "Юбилейный" в центре города Сумы.

Как сообщает пресс-служба Минюста, стартовая цена лота – 5,44 млн грн, аукцион запланирован на 30 декабря.

Здание было введено в эксплуатацию 20 сентября 2001 года. Общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7,54 тыс. кв. м, что позволяет вместить 25 830 зрителей. Каждое место оборудовано пластиковыми сиденьями и находится под навесом (за исключением первых рядов нижнего яруса).

"Это интересный лот для инвестора, который фанатеет от футбола. А для сумчан это возможность привлечь дополнительные средства на оборудование стадиона и увеличение его популярности среди других стадионов Украины", – считает генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

По данным реестра юрлиц, 99,98% ООО "Сумыспортинвест" принадлежит ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе".

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концентрацию ряда кипрских и панамский компаний, большинство из которых связаны с "Сумским НПО" и его акционерами Константином Григоришиным, Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко.

Корпоративный конфликт между ними в 2017 году в Лондонском арбитраже закончился поражением Григоришина, которого суд обязал выплатить партнерам $300 млн.

В октябре 2018 года нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко причитающуюся сумму, но ведутся переговоры о возможном компромисса в этом вопросе.

В октябре 2020 года кипрская Lovitia Investments Ltd Новинского подала в Антимонопольный комитет (АМКУ) заявку на согласование покупки более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт", которые принадлежали структурам Григоришина.

По данным НКЦБФР, кипрской Stremvol Holdings Limited принадлежит 83,74% акций ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", конечным бенефициаром и гендиректором которого указан гражданин РФ Владимир Лукьяненко. Еще одним бенефициаром числится болгарин Максим Марков, на которого была записана часть активов Константина Григоришина.