СЕТАМ выставил на продажу крупнейший стадион в Сумах
Площадка OpenMarket (ГП "сСЕТАМ" Министерства юстиции) выставила на продажу на электронном аукционе корпоративные права в уставном капитале ООО "Сумыспортинвест" в размере 99,98%, которому принадлежит футбольный стадион "Юбилейный" в центре города Сумы.
Как сообщает пресс-служба Минюста, стартовая цена лота – 5,44 млн грн, аукцион запланирован на 30 декабря.
Здание было введено в эксплуатацию 20 сентября 2001 года. Общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7,54 тыс. кв. м, что позволяет вместить 25 830 зрителей. Каждое место оборудовано пластиковыми сиденьями и находится под навесом (за исключением первых рядов нижнего яруса).
"Это интересный лот для инвестора, который фанатеет от футбола. А для сумчан это возможность привлечь дополнительные средства на оборудование стадиона и увеличение его популярности среди других стадионов Украины", – считает генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.
По данным реестра юрлиц, 99,98% ООО "Сумыспортинвест" принадлежит ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе".
Читайте также: АМКУ одобрил передачу Новинскому части активов Григоришина
Как сообщалось, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концентрацию ряда кипрских и панамский компаний, большинство из которых связаны с "Сумским НПО" и его акционерами Константином Григоришиным, Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко.
Корпоративный конфликт между ними в 2017 году в Лондонском арбитраже закончился поражением Григоришина, которого суд обязал выплатить партнерам $300 млн.
В октябре 2018 года нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко причитающуюся сумму, но ведутся переговоры о возможном компромисса в этом вопросе.
В октябре 2020 года кипрская Lovitia Investments Ltd Новинского подала в Антимонопольный комитет (АМКУ) заявку на согласование покупки более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт", которые принадлежали структурам Григоришина.
По данным НКЦБФР, кипрской Stremvol Holdings Limited принадлежит 83,74% акций ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", конечным бенефициаром и гендиректором которого указан гражданин РФ Владимир Лукьяненко. Еще одним бенефициаром числится болгарин Максим Марков, на которого была записана часть активов Константина Григоришина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
когда ещё стадион называли ,спартак,
можно было побегать свободно по дорожкам
зимой был каток сколько секций было при стадионе
все было свободно м доступе
строили стадион всем городом
стадион при крз в сумах /согласен облагородили /
но доступ ???
не во всех семьях есть 700 грн в месяц для занятий ребёнку
спортом
такие объекты не могут быть частной собственностью
это собственность жителей города