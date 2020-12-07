Еще один соратник Шевченко подготовился к назначению в НБУ

Наблюдательный совет государственного "Укргазбанка" с 4 декабря 2020 года прекратил полномочия члена правления финучреждения Алексея Бережного, занимавшего эту должность с 26 марта 2018 года.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, вместо Бережного никто не назначен, передает Интерфакс-Украина.

В то же время, как сообщает Finclub, Бережной хочет возглавить департамент финансового мониторинга НБУ. Он уже обнародовал собственную декларацию в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Бережной работал в "Укргазбанке" директором департамента комплаенса. До работы в государственном "Укргазбанке" он работал в "Приватбанке", банка "Хрещатик" и "Укрэксимбанке". С апреля 2014 году до апреля 2015 года уже был директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины.

Согласно декларации, зарплата Алексея Бережного в 2019 году в "Укргазбанке" составила 8 млн грн.

Должность директора департамента финансового мониторинга НБУ стала вакантной после освобождения с 21 сентября Игоря Березы.

Из "Укргазбанка" в НБУ в текущем году уже перешли Кирилл Шевченко (на должность главы НБУ) и Игорь Коновалов (на должность директора департамента безопасности).

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 октября 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (165,55 млрд грн) занимал 4 место среди 74 действовавших в стране банков.