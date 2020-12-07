Подачу воды в оккупированной Ялте ограничат шестью часами в сутки

Подача воды в дома жителей курортного города Ялта на юге оккупированного Россией Крыма, где обмелели водохранилища, будет ограничена шестью часами в сутки.

Об этом сообщил назначенный оккупационными властями "министр ЖКХ" Дмитрий Черняев, передает РБК.

Он объяснил, что ограничительные меры связаны с минимальным поступлением воды в основные хранилища, которые питают Большую Ялту. В результате уже со следующего понедельника воду будут включать только по три часа утром и вечером.

В свою очередь глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов поручил разработать "светофорные" графики подачи воды в районах полуострова на случай дальнейшего уменьшения запасов в водохранилищах. По его словам, это необходимо для того, чтобы власти могли оперативно реагировать на изменение уровня в водохранилищах.

Как сообщалось, с 17 ноября оккупационные власти Крыма ограничили подачу воды жителям Симферополя до четырех часов в день из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ.

Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и столько же вечером. При этом было много жалоб на ее цвет – от ржавого до черного, а также на проблемы с напором воды на верхних этажах некоторых многоэтажек.

Графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске.

До оккупации Крыма к РФ около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако Украина вынуждена была перекрыть канал, поскольку его ресурсы использовались для нужд российских оккупационных войск.