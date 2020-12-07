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Новини Ринок електроенергії
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В ноябре стоимость электроэнергии в Украине выросла более чем на 15%

В ноябре стоимость электроэнергии в Украине выросла более чем на 15%

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на ценообразующем Рынке на сутки вперед (РСВ) в ноябре выросла до 1 536,25 грн/МВт-ч, что на 16% выше октябрьского показателя и на 12% выше показателя ноября 2019 года.

Об этом говорится в отчете ГП "Оператор рынка" за ноябрь 2020 года.

Согласно отчету, средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) увеличилась на 17% по сравнению с октябрем до 1 527,09 грн/МВт-ч.

Средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в Бурштынском энергоострове (БуОс) выросла на 8% к октябрю, достигнув 1 633,29 грн/МВт-ч.

"В ноябре почасовые цены на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне ОЭС в некоторые дни в часы максимальной нагрузки были максимальными или близкими к максимальным. Это обусловлено увеличением спроса и уменьшением предложения на продажу электроэнергии на площадке "Оператора рынка". В торговой зоне БуОс в большинстве дней наблюдался дефицит предложений на продажу электроэнергии, поэтому цены на РСВ и ВСР в такие дни были приближенными к ценовым ограничениям", - говорится в сообщении "Оператора рынка".

Ранее эксперты немецкого проекта Low Carbon Ukraine в отчете по результатам года работы рынка электроэнергии в Украине, среди системных проблем назвали высокую концентрацию генерации и рыночную власть отдельных игроков.

В частности, в БуОс рыночную власть имеет холдиннг ДТЭК Рината Ахмтеова, который обеспечивает около 90% выработки в БуОс.

електроенергія (4235) ДТЕК (1359) Електрика (1240)


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Вже відчув. За жовтень платили на підприємстві 2.87 за квт, за листопад 3,07 грн. квт.
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07.12.2020 15:30 Відповісти
мародер вова-клоун зарабатывает на войне и украинцах?)
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07.12.2020 18:08 Відповісти
Нічого,какая разніца,хуже не будетсвинарчукибаригилишбинепорох!
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07.12.2020 20:58 Відповісти
Ну так все вірно. Епоха зубожіння закінчилася, з приходом моніки. Тепер можемо собі дозволити зростання цін.
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08.12.2020 00:40 Відповісти
то ли дело потужные и очень мыролюбные петюнькины реформы. цены на коммуалку тогда только снижались. Или нет?
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08.12.2020 01:24 Відповісти
Що, знову Порох в штани наклав? Зебіли. Що казала твоя моніка, що потрібно знижувати комуналку. Не погано вона так її знижує. А так, я забув, то вона пожартувала тоді.
Мля, вам зебілам, завжди як ваш не лох вас кидає, знову, то винен Порох. Нагадую тобі, зараз у владі сорокдва рочки, а не Порох.
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08.12.2020 02:32 Відповісти
Готовят к повышению тарифов суки.народ повозмущается и пойдет платить
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08.12.2020 10:08 Відповісти
https://novyny.online.ua/ekspert-nazvav-naybilshu-pereshkodu-dlya-strimkogo-rozvitku-****************/ "Нікого не здивує, що українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу. Зрештою, у них загальні ключові цілі, наприклад, зберігати в Україні слабкі державні інститути і нинішню корупцію, запобігати інтеграцію країни в більш прозоре і засноване на правилах євроатлантичне співтовариство. Баланс сил між різними олігархічними групами може варіюватися, але суть системи залишається незмінною. Невелика група олігархів схвалює ключові рішення через своїх представників у владі та в державних установах, продовжуючи формувати траєкторію нації", - підкреслив Сергій Верланов. - чтобы не обеднеть, олигархи нам ещё и своих президентов назначают, Ахметов Януковича, Фирташ Порошенка, Коломойский Зеленского. Следующего президента очередь Пинчука назначать. И так дальше по кругу.
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08.12.2020 10:59 Відповісти

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