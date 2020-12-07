Суд оставил в силе меру пресечения экс-командующему Нацгвардией

Высший антикоррупционный суд на заседании 7 декабря рассмотрел ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения экс-командующему Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Национальной гвардии Украины. Постановление обжалованию не подлежит", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 17 мая 2019 года Соломенский районный суд Киева постановил взять под стражу Аллерова сроком на 60 суток, до 12 июля, с правом внесения залога в размере 4,8 млн грн.

Уже 21 мая Аллеров вышел из следственного изолятора после внесения залога.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Аллерова 14 мая 2019 года по подозрению в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии в сумме более 81 млн грн. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик.

По данным следствия, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,64 млн грн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

В октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении по этому делу бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Президент Украины Петр Порошенко 7 мая 2019 года указом уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардией.

30 ноября 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении двум фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. О подозрении было сообщено заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и в совершении новых преступлений - бывшему народному депутату - бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент".