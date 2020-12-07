Кабмин купил подарочных часов от Шмыгаля на полмиллиона

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров договорился с ООО "Киевский часовой завод" о закупке 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра Украины" на сумму 482,4 тыс. грн.

Соответствующий договор 7 декабря обнародован на портале ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

В частности, по результатам тендера правительство закупит 210 кварцевых наручных мужских часов "TIME-R" 319-623 по 1,59 тыс. грн за штуку и 110 кварцевых наручных женских часов "TIME-R" 460-623 по 1,35 тыс. грн.

Все часы будут на кожаных ремешках с размещением на циферблате изображения Малого государственного герба Украины и надписи "От премьер-министра Украины", а также с гравировкой герба и надписью "От премьер-министра Украины (имя, фамилия)" на задней крышке. Часы будут в темно-синих и темно-красных подарочных футлярах.