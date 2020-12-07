Из "Укрэксимбанка" уволился ответственный за работу с плохими кредитами топ-менеджер

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" (Киев) с 7 декабря по согласию сторон прекратил полномочия члена правления, ответственного за направление работы с проблемными активами финучреждения, Вадима Полищука, который занимал должность с апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба банка, Полищук за время пребывания на должности с апреля 2020 года способствовал проведению реструктуризации кредитов объемом более 2 млрд грн, обеспечению погашения проблемной задолженности на 300 млн грн.

Помимо этого, под его руководством удалось разработать и обеспечить утверждение стратегии работы с NPL и план снижения уровня неработающих активов госбанка, а также обеспечить активное участие банка в работе с донорами и регуляторами по улучшению нормативной базы для решения проблемы NPL.

По информации банка, Полищук в 2014-2016 годах занимал должность председателя правления "Неос Банка", в 2016-2020 годах – вице-президента отдела корпоративных финансов, затем работал директором по корпоративным финансам "Альфа-Банка".

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3 место (226,63 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.