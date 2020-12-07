В Министерстве инфраструктуры заявили об отсутствии служебных автомобилей

На балансе Министерства инфраструктуры нет служебных автомобилей.

Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос Радио Свобода.

"На балансе министерства транспортные средства не учитываются", – говорится в ответе министерства.

Ранее Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерство культуры и информационной политики, Министерство молодежи и спорта, Министерство цифровой трансформации, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство образования и науки, Министерство социальной политики и Министерство энергетики также сообщали, что не имеют у себя на балансе автотранспортных средств.

В Офисе президента сообщали, что не имеют своего собственного автомобильного парка, поскольку транспортными средствами их обеспечивает автобаза Государственного управления делами.

В то же время Кабинет министров сообщал, что имеет 120 автомобилей в своем распоряжении, Верховный суд – 46 авто, Конституционный суд – 32 автомобиля, Верховная Рада – 187 транспортных средств, а Офис генерального прокурора – 73.

В свою очередь Служба безопасности Украины назвала данные о своем автопарке "информацией с ограниченным доступом".