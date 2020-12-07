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Треть случаев инфицирования коронавирусом происходит в транспорте, – Госпродпотребслужба

Треть случаев инфицирования коронавирусом происходит в транспорте, – Госпродпотребслужба

В транспорте происходит в 30% случаев инфицирования коронавируса, заражение в основном происходит в маршрутках из-за несоблюдения карантина.

Об этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30% инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте" , – пояснил Рубан.

Глава Госпродпотребслужбы Киева подчеркнул, что в столице не наблюдается снижения уровня госпитализации пациентов с коронавирусом, а значит карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

Рубан считает единственным вариантом сдерживания ситуации введение локдауна.

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Джерело:  УНИАН
карантин (2077) транспорт (505) Держпродспоживслужба1 (336) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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