За неделю банки выдали "доступных кредитов" на 520 миллионов

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 6 334 займа на общую сумму в 14,67 млрд грн. Из них 10,02 млрд грн были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,82 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,84 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Об этом говорится в сообщении Кабмина.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 275 кредитов на общую сумму более 520 млн грн.

25,38% (132 млн грн) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 22.88% (119 млн грн) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 51,73% (269 млн грн).

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23 банками: "Банк "Львов", "Кредобанк", "Укргазбанк", "Ощабданк", "Кредитвест Банк", "ПроКредит Банк", "Укрэксимбанк", "Приватбанк", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Банк "Восток", "Альфа-Банк", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Глобус", "Креди Агриколь Банк", "ОТП Банк", "Агпропросперис Банк", "Аккордбанк", "Украинский капитал", "МТБ Банк".