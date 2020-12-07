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Wizz Air начнет летать из Киева в Неаполь

Wizz Air начнет летать из Киева в Неаполь

Авиакомпания Wizz Air с 19 декабря начнет выполнять полеты из Киева в Неаполь.

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны"), до конца года запланировано три рейса.

"В январе частота рейсов увеличится, но более точная информация появится позже. Ведь сейчас что-то конкретное планировать точно невозможно", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее венгерский лоукост Wizz Air отменил более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенес восстановления этих направлений на начало декабря.

Автор: 

авіація (2235) Італія (444) Київ (4678) авіасполучення (2494) Wizz Air (242)


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