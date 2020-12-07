Wizz Air начнет летать из Киева в Неаполь
Авиакомпания Wizz Air с 19 декабря начнет выполнять полеты из Киева в Неаполь.
Как сообщает пресс-служба аэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны"), до конца года запланировано три рейса.
"В январе частота рейсов увеличится, но более точная информация появится позже. Ведь сейчас что-то конкретное планировать точно невозможно", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, ранее венгерский лоукост Wizz Air отменил более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенес восстановления этих направлений на начало декабря.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль