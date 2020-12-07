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Минэкономики спрогнозировало падение ВВП в первом квартале 2021 года

Минэкономики спрогнозировало падение ВВП в первом квартале 2021 года

Спад ВВП Украины в первом квартале 2021 года может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6%.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил в ходе онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow, передает Интерфакс-Украина.. 

"Мы ожидаем роста 4,6% ВВП (в 2021 году). Многие говорят, что это высокий показатель, которого многие годы не было. Но мы считаем, что этого можно достичь", – сказал Петрашко.

Он уточнил, что экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года.

"Негативный эффект пандемии возымеет большое влияние в начале следующего года. Очевидно, ВВП может упасть на 3% в первый квартал следующего года", – пояснил Петрашко.

Однако программы поддержки бизнеса, льготных кредитов позволят смягчить влияние пандемии, полагает министр.

Как сообщалось, по данным Госстата, падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года в годичном измерении замедлилось до 3,5% с 11,4% во втором квартале.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает спад валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам третьего квартала 2020 года на уровне 3,6% к аналогичному периоду 2019 года (г/г), а за январь-сентябрь текущего года – на 5,5% г/г. 

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ВВП (1136) прогноз (1084) Петрашко Ігор (88)


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Не надо быто Нострадамусом чтобы спрогнозировать падение ВВП, а вот годовой рост 4.6% - это уже полная лажа.
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07.12.2020 18:18 Відповісти

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