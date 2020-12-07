Беларусь вновь приостанавливала прокачку российской нефти ради поставок из Одессы

Концерн "Белнефтехим" приостанавливал прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в ноябре-декабре из-за спотовых поставок нефти Azeri Light, которая прокачивалась на Мозырский НПЗ из Одессы.

Об этом сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, передает Интерфакс-Украина.

"В данном случае идет речь о спотовых поставках легкой нефти Azeri Light, ноябрь и декабрь – по 80 тыс. тонн. При нынешних настройках использование легкой нефти – эффективный способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов", –сообщил представитель белорусского концерна.

Ранее российская "Транснефть" сообщала, что 9 ноября нефтепровод "Дружба" планово перекрывался на участке Михалково - Броды на четверо суток. Это было связано с пуском этого участка в реверсном направлении для прокачки объемов на Мозырьский НПЗ из украинского порта "Пивденный".

7 декабря "Транснефть" сообщила, что участок Михалково - Броды (направление на Венгрию и Словакию) вновь остановлен на сутки из-за плановой прокачки нефти из нефтепровода Одесса - Броды на Мозырь.

Между тем "Белнефтехим" ранее не анонсировал покупку альтернативной РФ нефти в ноябре-декабре.

В свою очередь 25 ноября заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Ибрагим Ахмедов сообщил, что в ноябре поставки нефти со стороны ГНКАР в Беларусь не планируются.

По его данным, Беларусь в текущем году приобрела у Азербайджана 10 танкеров нефти общим объемом около 6,53 млн баррелей.

Как сообщалось, в ноябре "Укртранснафта" заключила договоры на продажу всего объема нефти Azeri Light, закупленного на фоне падения мировых цен в апреле у компании SOCAR Trading и принятого на Морском нефтяном терминале "Пивденный".

Покупателем 80 тыс. тонн нефти выступила британская BNK (UK) Limited, дочерняя компания ЗАО "Белорусская нефтяная компания". Покупателем еще 90 тыс. тонн ресурса стал трейдер Trafigura Pte Ltd (Сингапур) с последующей отгрузкой на условиях FOB МНТ "Пивденный".



