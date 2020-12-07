Oxford Economics улучшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 4,6% по сравнению с 4,9% ВВП в ноябрьском прогнозе.

Об этом свидетельствуют материалы декабрьского прогноза.

Как указано в материалах Oxford Economics, аналитики пересмотрели прогноз после данных Госстата об оживлении экономики по итогам третьего квартала 2020 года, когда падение ВВП Украины снизилось до 3,5% по сравнению с 11,4% ВВП во втором квартале, передает Интерфакс-Украина.

При этом по итогам 2021 года Oxford Economics ожидает роста ВВП на 4%, в 2022 году - на 3,3%, указано в материалах.

Согласно прогнозу Oxford Economics, инфляция по итогам 2020 года составит 3,2% (в минувшем году потребительские цены выросли на 7,9%), в 2021 году - 6,6%.

При этом средний годовой курс гривни в 2020 году может составить 27,1 грн/$1 с дальнейшей девальвацией к 29,1 грн/$ в 2021, ожидают авторы прогноза.

В то же время профицит текущего счета в этом году может составить 3,9% ВВП, тогда как в минувшем году баланс текущего счета был сведен с дефицитом в 2,7% ВВП. Аналитики также указали, что в 2021 году ожидают дефицита текущего счета на уровне 1,5% ВВП.

По мнению авторов прогноза, восстановление экономики находится под угрозой из-за натянутых отношений Украины с МВФ.

"Однако необходимость финансирования текущего счета на фоне сложностей с возобновлением коммерческих заимствований, вероятно, побудит правительство принять необходимые законодательные изменения для возобновления сотрудничества с МВФ", - полагают авторы прогноза.