МТСБУ вложило 670 миллионов в облигации государственного займа

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) по состоянию на 1 октября 2020 года разместило средства Централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших в ДТП на сумму 559,3 млн грн в гривневых ОВГЗ и $3,78 млн или 107,09 млн грн в эквиваленте – в валютных ОВГЗ.

Согласно данным на сайте МТСБУ, кроме того, на депозитах в "Укрэксимбанке" находится 324,3 млн грн, в "Ощадбанке" – 147 млн грн, в "Укргазбанке" – 267 млн грн, "Приватбанке" – 24,75 млн грн.

Кроме того в "Кредобанке" на депозитах МТСБУ находится 94,2 млн грн, "Креди Агриколь Банке" – 9,12 млн грн, "ОТП Банке" – 42,9 млн грн, "ТАСкомбанке" – 95,79 млн грн, ПУМБе – 5,3 млн грн, "Альфа Банке" – 7,6 млн грн, "Правэкс-Банке" – 33,7 млн грн.