Единственный производитель урана в Украине объявил о приостановке работы

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" с 7 по 14 декабря переходят в режим работы "простой".

Как сообщается на сайте компании, согласно приказу №405, в простой выводятся все подразделения ГП "ВостГОК", кроме Днепродзержинского химического завода.

Кроме того, по отдельному графику в указанный период будут работать Смолинская и Новоконстантиновская урановые шахты.

"Решение о продлении или прекращении простоя будет приниматься в соответствии с финансово-экономической ситуации на предприятии. Такая ситуация сложилась из-за систематических задержек денежных поступлений со стороны ГП "НАЭК "Энергоатом", в результате чего на предприятии нет возможности обеспечить урановое производство основными материалами, химреагентами, запчастями и обеспечить безопасное выполнение производственных задач в подразделениях", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в конце ноября и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что правительство рассматривает возможность передачи ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" госпредприятию НАЭК "Энергоатом".

В то же время Бойко заявил об отсутствии конфликта между НАЭК и ВостГОКом.

"Конфликта нет. Есть задержка платежей за урановый концентрат, чему есть объективные объяснения. Если в старом рынке задолженность перед "Энергоатомом" была сформирована на уровне 11,7 млрд грн, то в новом, за последние 6-7 месяцев, она уже составляет 8,5 млрд грн, что не может не сказаться на сроках расчетов", – говорил глава Минэнерго.

Напомним, "Энергоатом" недавно заявил, что не признает претензии ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" по поводу несвоевременных расчетов компании за урановый концентрат, который НАЭК закупает в соответствии с долгосрочным договором, заключенным в ноябре 2019 года.

В прошлом году Министерство энергетики и окружающей природной среды отказалось от планов присоединения "ВостГОКа" к "НАЭК "Энергоатом".

Восточный горно-обогатительный комбинат – единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата.