Госэкоинспекция начнет контролировать выбросы парниковых газов

С 2021 года Госэкоинспекция начнет осуществлять проверку документов о выбросах парниковых газов. Эта функция закрепляется за ГЭИ по закону "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", который вводится в действие с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.

"На Государственную экологическую инспекцию, в соответствии с недавно принятым законом, возложена функция проверки данных в документах, а именно - в отчетах о выбросах, заключенных за определенный период, планах мониторинга выбросов и тому подобное. ГЭИ может провести внеплановую проверку в течение трех месяцев после подачи документов субъектами хозяйствования и проверить соответствие информации действительному положению дел", - пояснил председатель ГЭИ Андрей Мальованный.

Он добавил, что эту функцию Госэкоинспекция пока вносит в свое положение.

"Также в ближайшее время будет разработана методика контроля объемов выбросов парниковых газов", - отметил Мальованный.

Принятие упомянутого выше законопроекта было необходимо для внедрения европейского законодательства в украинское.

"С 1 января 2021 года вводится в действие закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Основанием для принятия данного закона является необходимость Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС приблизить свое законодательство к европейскому. В частности, важным является внедрение Директивы 2003/87/ЕС, согласно которой является обязательным создание системы торговли выбросами парниковыми газами. Она предусматривает получение субъектами хозяйствования разрешения на определенное количество выбросов. В случае, если объем образованных парниковых газов меньше, предприятие может продать "остаток" выбросов другому субъекту", - отметил Мальованный.