"Укрэнерго" купило новых внедорожников Hyundai на 7 миллионов

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 30 ноября по результатам тендера заказало ООО "Эдем-Авто" легковые автомобили повышенной проходимости на общую сумму 7,08 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит 9 полноприводных автомобилей Hyundai Tucson FL 2.0 Dynamic 4WD AT по 787 тыс. грн за штуку.

Каждый автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, двухзонный климат-контроль, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, дополнительно – коврики, зимние шины, тонировку стекла и тому подобное.

В салонах Hyundai Tucson FL 2.0 Dynamic 4WD AT продают за 769 тыс. грн, а "Эдем-Авто" – по 766 тыс. грн.

На торгах конкурентами "Эдем-Авто" были ООО "ВиДи-Санрайз" Виталия Джуринского и ООО "Автоград" Серия Колоша и Юрия Артюхова, чьи предложения были на на 79 тыс. грн на 456 тыс. грн дороже соответственно.

Учредителями ООО "Эдем-Авто" из с. Софиевская Борщаговка Киевской обл. является Лариса и Юрий Побоченко, директор – Александр Гулак.

Как сообщалось, 20 октября НЭК "Укрэнерго" по результатам тендера заказало ООО "Эдем-Авто" 9 легковых электромобилей Hyundai Kona на общую сумму 7,48 млн грн.



