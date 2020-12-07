Госгеокадастр закроет областные управления через два месяца, – Лещенко

Главные управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в областях и городе Киев будут ликвидированы через два месяца.

Об этом сообщил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко.

По словам Лещенко, соответствующий приказ был подписан 24 ноября, передает Укринформ.

"Установить срок выдвижения кредиторами требований в территориальные органы Госгеокадастра, ликвидируемых два месяца со дня опубликования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица в порядке, определенном действующим законодательством", - говорится в приказе.

По словам Лещенко, после ликвидации существующих управлений будут созданы территориальные структурные подразделения аппарата Госгеокадастра.

"Это одна из крупнейших в истории Украины реорганизаций ведомства. По предварительным оценкам, она позволит сэкономить 500 млн грн и направить их на оцифровку страны, оптимизацию реестров и полноценный запуск Национальной инфраструктуры геопространственных данных", - заявил председатель Госгеокадастра.

Как сообщалось, Кабинет министров решил ликвидировать как юридические лица публичного права территориальные органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, что приведет к сокращению ее штата.

Этим же постановлением предусмотрено, что новые территориальные органы Госгеокадастра будут созданы как структурные подразделений аппарата указанной Службы.

Как пояснил Лещенко, это решение связано с передачей значительной части земель местным общинам.

"Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", – сообщил Лещенко.

Он отметил, что по предварительным оценкам, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тыс. сотрудников, а не 10 тысяч, как сейчас.