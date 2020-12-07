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Рада может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности до конца года, – Гетманцев

Рада может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности до конца года, – Гетманцев

Верховная Рада может до конца 2020 года рассмотреть законопроект №3087-д о Бюро экономической безопасности, а также законопроект №4101-д с поправками в Налоговый кодекс из бюджетного пакета в первом чтении.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Хотелось бы, чтобы до конца года прошел первое чтение законопроект №4101-д, потому, что это ресурсный законопроект "под бюджет". Также хотелось бы до конца года принять законопроект о Бюро экономической безопасности", - сказал Гетманцев, передает Интерфакс-Украина. 

Среди законопроектов, которые должны до конца года быть рассмотрены в Раде, нардеп также назвал законопроект с поправками в налоговый закон (№4065), однако финансовый комитет пока что не обсуждал его на своем заседании.

"Также мне хотелось бы, чтобы до конца года удалось рассмотреть законопроект №4184 - о так называемом налоге на Google", - добавил Гетманцев.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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