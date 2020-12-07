Офис президента решил потратить 6 миллионов на рекламу в европейских СМИ

Госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" Министерства культуры и информационной политики объявило четыре тендера на закупку рекламных услуг общей ожидаемой стоимостью 14,5 млн грн.

Как сообщает проект Dozorro, тендеры объявлены в конце ноября и их победители еще не определены, а предоставить рекламные услуги по ним подрядчики должны будут уже до 31 декабря.

В том числе объявлен тендер на предоставление услуг по созданию и распространению информационных продуктов (размещение информации) в Интернете для стран Европы (Великобритании, Германии, Франции, Бельгии и Польши) ожидаемой стоимостью 1,47 млн грн. За предоставленные услуги заказчик обещает рассчитаться на протяжении 120 дней.

Еще 4,38 млн грн планируется направить на создание и распространение информационных продуктов (размещение и демонстрации информации) в ведущих средствах массовой информации Европы (на телевидении).

Как пояснили в госпредприятии Минкульта, эти две закупки объявлены по запросу Офис президента Владимира Зеленского с целью популяризировать Украину за рубежом путем размещения текстовых и видеоматериалов об инвестиционном климате и тому подобное.

Кроме того, объявлено два тендера ожидаемой стоимостью 4,42 млн грн каждый, которые предусматривают распространение информации о реформах правительства для разных целевых аудиторий в Украине.



В ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" пояснили, что в рамках этих тендеров планируется производство и размещение просветительского контента о COVID-19. Сейчас материалы по этим тендерам находятся на согласовании в Министерстве здравоохранения Украины.